Xiaomi 12 è arrivato su Amazon Italia, ovviamente con lo sconto

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra Amazon e Xiaomi: il nuovo top di gamma 2022 Xiaomi 12 è appena arrivato sull’ecommerce più grande del mondo ed è già in offerta. Ma con coupon, quindi affrettatevi a comprarlo perché non passerà molto prima che l’offerta venga ritirata.

Anche perché, a guardare i numeri delle vendite di Xiaomi Mi 11 dell’anno scorso, di Xiaomi 12 se ne venderanno probabilmente parecchi e in gran parte su Amazon. Specialmente in questa prima fase, è utile saperlo, gli sconti saranno meno frequenti ma i prodotti saranno venduti e spediti da Amazon e, di conseguenza, il momento giusto per comprare Xiaomi 12 è oggi. La gamma Xiaomi 12 è formata, al momento (ma sappiamo già che non durerà molto) da soli tre modelli: Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, in rigoroso ordine di potenza e prezzo. Su Amazon sono già tutti disponibili, anche se non ancora in tutti i colori e tagli di memoria. Ecco quanto costano.

Xiaomi 12X su Amazon

Xiaomi 12X è il “piccolo" della gamma 12, dotato di chip Qualcomm Snapdragon 870 e configurazione di memoria 8/128 GB o 8/256 GB. Lo schermo è un AMOLED da 6,28 pollici con frequenza di refresh di 120 Hz. Le fotocamere sono tre: principale da 50 MP, grandangolo da 13 MP e macro da 5 MP.

Xiaomi 12X ha un prezzo di listino di 699 euro, ma è in offerta di lancio su Amazon a 599 euro per la versione 8/256 GB.

Xiaomi 12X – Snapdragon 870 – Versione 8/256 GB

Xiaomi 12 su Amazon

Xiaomi 12 in versione “liscia" è un bel po’ più potente del 12X, grazie al chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 al quale è possibile affiancare le solite configurazioni di memoria 8/128 GB o 8/256 GB. Lo schermo è lo stesso del modello precedente, così come il comparto fotografico, ma il prezzo sale.

Xiaomi 12 parte, di listino, da 799 euro per la versione 8/128 GB, ma al momento è disponibile un coupon da 100 euro (per applicarlo fare click sul link e poi su “Applica coupon 100 euro).

Xiaomi 12 – Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/128 GB

Xiaomi 12 Pro su Amazon

Xiaomi 12 Pro è il top di gamma premium di quest’anno. Basato sempre sull’8 Gen 1 di Qualcomm, con 8/256 GB di memoria, ha uno schermo da 6,73 pollici e un comparto fotocamere con tre sensori tutti da 50 MP. Si distingue anche per la ricarica velocissima, a 120W.

Il prezzo di listino di Xiaomi 12 Pro è di 1.099 euro, ma al momento è disponibile un coupon di ben 150 euro.

Xiaomi 12 Pro – Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/256 GB