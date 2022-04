Xiaomi 12, primo crollo del prezzo: ora è da acquistare subito

Per la prima volta a poco più di un mese dall’uscita ufficiale sul mercato troviamo in offerta lo Xiaomi 12, il nuovo smartphone premium dell’azienda cinese. Lo Xiaomi 12 è quanto di meglio si possa chiedere al mondo della tecnologia in questo inizio di 2022. A bordo troviamo il processore più potente (lo Snapdragon 8 Gen 1), una super fotocamera professionale nella parte posteriore e uno schermo con refresh rate a 120Hz che rende molto fluido il dispositivo. E per non farci mancare nulla c’è anche un sistema di raffreddamento a liquido che mantiene la temperatura sotto controllo, anche quando si lanciano le app più pesanti.

Lo Xiaomi 12 lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 721,29€, con uno sconto del 10% rispetto a quello di listino. Può sembrare uno sconto basso, ma, come abbiamo appena detto, il dispositivo è sul mercato da poco più di un mese. Ed è un vero smartphone premium con le migliori componenti che troviamo in questo momento sul mercato. C’è comunque la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche completo dello smartphone Xiaomi

Xiaomi 12: la scheda tecnica

Quello che salta subito all’occhio nella scheda tecnica dello Xiaomi 12 è la presenza del nuovissimo processore Snapdragon 8 Gen 1, il migliore per performance e velocità. Già questo fa capire la bontà del dispositivo. A supporto poi troviamo 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. A rendere ancora più fluido l’utilizzo dello smartphone c’è lo schermo AMOLED da 6,28" (dimensioni più che compatte) con refresh rate a 120Hz. Il display ha una gamma colori molto ampia e oltre 16.000 livelli di regolazione automatica della luminosità. Disponibile anche una modalità di lettura che permette di non affaticare troppo gli occhi quando leggiamo articoli o notizie.

Non può di certo mancare un comparto fotografico di altissimo livello. E infatti nella parte posteriore c’è una fotocamera di grandi dimensioni da 50 Megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 13MP e un sensore telemacro da 5 Megapixel. Grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale il sensore principale è in grado di catturare molta luce e rendere luminose anche le immagini scattate in stanza buie o di notte.

La batteria è da 4500mAh e troviamo la ricarica rapida da 67W che permette di avere il 100% di carica in meno di 40 minuti. C’è anche il supporto alla ricarica wireless da 50W. Per tenere le temperature sempre sotto controllo c’è un particolare sistema di raffreddamento a liquido pensato appositamente per questo smartphone.

Xiaomi 12 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca di uno smartphone premium, questa è l’offerta che fa per voi. Lo Xiaomi 12 è disponibile su Amazon con uno sconto del 10% che fa crollare il prezzo a 721,29€. Per questo dispositivo si tratta della prima vera offerta da quando è stato lanciato sul sito di e-commerce. Logicamente è anche minimo storico. Il prezzo è elevato, ma come abbiamo visto dalla scheda tecnica, è veramente uno smartphone top, in tutto e per tutto. Il prezzo, quindi, è più che giustificato. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone viene consegnato nel giro di qualche giorno e la spedizione è gestita direttamente da Amazon.

Xiaomi 12