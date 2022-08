Xiaomi 12 in super sconto al minimo storico: miglior offerta di oggi

Amazon dà il bentornato a milioni di italiani con una nuova settimana di super sconti. Da oggi 29 agosto fino al 6 settembre, centinaia di dispositivi tech sono disponibili in offerta al minimo storico con sconti che superano anche il 50%. Tra tutti questi device non potevano mancare gli smartphone, da sempre tra quelli più desiderati e richiesti dagli utenti. E proprio tra gli smartphone troviamo una super offerta da cogliere al volo: lo Xiaomi 12, ultimo telefono top di gamma lanciato dal colosso cinese, è disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 25%. Il prezzo è addirittura più basso rispetto a quello del Prime Day e si risparmiano 200€ sul prezzo di listino.

Lo Xiaomi 12 ha fatto il suo debutto sul mercato da pochissimi mesi e subito si è imposto come uno dei migliori smartphone premium. Ha uno dei migliori processori disponibili sul mercato (se non il migliore), una fotocamera di livello professionale e anche uno schermo con refresh rate elevatissimo. E rispetto a tanti altri dispositivi è anche compatto, grazie alla quasi totale assenza di cornici laterali. E per non farci mancare nulla ha anche una ricarica ultra-rapida da 67W. L’offerta scade tra pochissimi giorni o fino a esaurimento delle scorte: per questo motivo vi consigliamo di approfittarne subito.

Xiaomi 12: la scheda tecnica

Lo Xiaomi 12 è un vero smartphone premium, tra i migliori lanciati in questo 2022. È un dispositivo versatile: assicura prestazioni elevatissime e allo stesso tempo è abbastanza compatto. E logicamente monta le migliori componenti disponibili adesso sul mercato. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Lo smartphone top di Xiaomi si caratterizza per la presenza di un ottimo schermo. Il display AMOLED da 6,28" è stato valutato come tra i migliori al mondo: ha colori accesi, raggiunge un picco di 1.100 nit di luminosità e soprattutto ha un refresh rate a 120Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. E grazie alla presenza della modalità lettura non affatica gli occhi quando si leggono le notizie sui principali siti dei quotidiani nazionali. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 8 Gen 1, l’ultimo modello del chipset top di gamma dell’azienda statunitense. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

In un dispositivo di questo tipo non poteva mancare un comparto fotografico professionale. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 50MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 13MP e un sensore telemacro da 5MP. Xiaomi ha dotato lo smartphone anche di tecnologie di scatto e di ripresa avanzatissime, grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Xiaomi ProFocus, ad esempio, permette di mettere a fuoco in modo completamente innovativo tutti i soggetti presenti nel video. Night Video, invece, è la tecnologia per registrare filmati luminosi anche in situazione di scarsa luminosità. La fotocamera frontale è da ben 32MP per ritratti sempre perfetti e pronti da caricare sui propri profili social.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che supporta la ricarica rapida da 67W: impiega poco più di 30 minuti per avere il 100% di autonomia. Disponibile anche la ricarica rapida wireless da 50W.

Xiaomi 12 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Grazie alle offerte speciali lanciate per questo inizio di settembre lo Xiaomi 12 ha raggiunto un nuovo minimo storico: oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 599,90€ con uno sconto di ben il 25% rispetto a quello di listino. Acquistandolo adesso il risparmio netto è di 200€ e si approfitta anche di un prezzo inferiore rispetto a quello del Prime Day. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore per i clienti Prime. Se stavate aspettando l’offerta giusta per acquistare il vostro nuovo smartphone, è appena arrivata.

