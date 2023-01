Xiaomi 12 Pro: un top di gamma per tutti con lo sconto Amazon

I nuovi telefoni top di gamma che sono già arrivati in Italia hanno prezzi particolarmente elevati. Tra la crisi dei chip e l’aumento dei costi di produzione, i nuovi modelli di smartphone superano spesso i mille euro. Un esempio è lo Xiaomi 12 Pro: un telefono eccezionale, con una scheda tecnica veramente notevole ma un prezzo molto alto. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile spendere molto di meno e prendere i famosi due piccioni con una fava.

Xiaomi 12 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/256 GB

Xiaomi 12 Pro: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo dello Xiaomi 12 Pro è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, tra i migliori SoC top di gamma oggi disponibili, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il display, che misura 6,73 pollici, è di tipo AMOLED, ha il lettore per le impronte digitali posto sotto il pannello e il picco di luminosità è di 1.500 nit. Grazie alla tecnologia LTPO la frequenza di aggiornamento è dinamica (quindi lo schermo consuma meno) con un massimo di 120 Hz.

Il gruppo fotocamere posteriori del telefono consiste in tre sensori da 50 MP ciascuno: il principale è il Sony IMX707 con OIS (lo stabilizzatore ottico), a cui seguono un ultra grandangolare (sempre Sony IMX707) e un teleobiettivo. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Anche l’audio è da top di gamma, con quattro altoparlanti firmati Harman Kardon e con la compatibilità con il Dolby Atmos.

Oltre al 5G, tra le connessioni lo Xiaomi 12 Pro mette a disposizione anche WiFi 6e, Bluetooth 5.2 e NFC per pagamenti contactless e lettura dei chip delle card elettroniche come la CIE.

La batteria ha una capacità di 4.600 mAh e la ricarica da 120W (da 0 al 100% in 18 minuti), con tecnologia Xiaomi HyperCharge che riconosce le routine quotidiane e ottimizza carica e ricarica in base ad esse. Infine, ci sono anche la ricarica wireless da 50W e la ricarica inversa da 10W.

Xiaomi 12 Pro: l’offerta Amazon

Xiaomi 12 Pro ha un prezzo di listino di 1.099 euro, che sono veramente tanti ma non in confronto al prezzo di un po’ tutti gli smartphone premium del 2022. L’anno scorso, si sa, il mercato ha subito forti rialzi e il trend continuerà anche nel 2023. Motivo per cui è ottima l’offerta in corso su Amazon, che porta il prezzo di Xiaomi 12 Pro a 829,59 euro (-25%, -269,41 euro). Questa è l’occasione giusta per portarsi a casa un telefono eccellente, con ottime fotocamere, ad un prezzo incredibile.

