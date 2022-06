Xiaomi 12 Pro, prezzo in picchiata: lo sconto di oggi è imperdibile

Quest’anno Xiaomi ha ampliato ancora di più la sua offerta di smartphone top di gamma. Non uno, non due, ma ben tre dispositivi con caratteristiche top e che si rivolgono a un pubblico differente. La settimana scorsa è stata la volta dello Xiaomi 12X essere in offerta, oggi, invece, tocca allo Xiaomi 12 Pro, il modello più avanzato e performante tra i tre. Si tratta di un vero dispositivo premium e va a posizionarsi in quella fascia in cui troviamo dispositivi come iPhone 13, Galaxy S22 e OnePlus 10 Pro. Ossia smartphone che hanno un prezzo di listino che si avvicina e in alcuni casi supera i 1000€. Come accade per questo Xiaomi 12 Pro, che ha un prezzo di lancio di 1069,90€. Una cifra elevatissima, ma che grazie alla super offerta di oggi che troviamo su Amazon si abbassa di ben il 26%.

Xiaomi 12 Pro

Per quale motivo il prezzo di listino di questo smartphone è così elevato? Il motivo è molto semplice: quanto di meglio la tecnologia possa offrire in questo momento, la troviamo sullo Xiaomi 12 Pro. Un sistema fotografico all’avanguardia con fotocamera professionale, uno schermo che ha fatto registrare 15 nuovi record nel suo settore e infine il miglior processore disponibile in questo momento per un cellulare (lo Snapdragon 8 Gen 1). Insomma, un concentrato di tecnologia che fa innamorare gli appassionati del settore e che oggi troviamo veramente a un prezzo d’occasione.

Xiaomi 12 Pro: le caratteristiche tecniche

Parte della scheda tecnica dello Xiaomi 12 Pro l’abbiamo già anticipata, ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio per capire per quale motivo l’abbiamo definito smartphone premium.

Partiamo dallo schermo, uno dei punti forti del dispositivo. Il display TrueColor con risoluzione WQHD (superiore al FullHD) ha fatto registrare ben 15 nuovi record nel settore e raggiunge una luminosità massima di 1500 nit. Ha anche il supporto al Dolby Visione e all’HDR 10+. Oltre a essere un display top, è anche efficiente dal punto di vista energetico e consuma molto meno rispetto ad altri dispositivi presenti sul mercato. E poi grazie alla frequenza di aggiornamento a 120Hz è super fluido con qualsiasi contenuto. Il refresh rate può essere cambiato manualmente in modo da ottimizzare il consumo della batteria in base all’utilizzo che si sta facendo del dispositivo.

Lo Xiaomi 12 Pro è eccezionale anche sotto il punto di vista delle prestazioni. Il merito è del nuovissimo processore Snapdragon 8 Gen 1 supportato da ben 12GB di RAM e da 256GB di memoria interna. E per non farci mancare nulla, lo smartphone ha un sistema audio con due tweeter indipendenti e due woofer. Il tutto realizzato da harman/kardon.

Un grosso salto in avanti rispetto al passato è stato compiuto anche sotto il punto di vista fotografico. Lo smartphone monta una tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50MP. Oltre a quello principale, troviamo un obiettivo ultra-grandangolare da 50MP e un teleobiettivo sempre da 50 Megapixel. Difficile chiedere e trovare di meglio. Ma non finisce qui, perché Xiaomi ha lavorato molto anche sull’intelligenza artificiale e sulle modalità di scatto. Ad esempio la modalità notturna la troviamo su tutti e tre gli obiettivi. Chiudiamo con la fotocamera selfie da 32MP.

Per tenere a bada le temperature, gli ingegneri Xiaomi hanno dotato lo smartphone di una camera di vapore ultra-sottile ma molto larga, in grado di dissipare al meglio il calore. Chiudiamo con la batteria da 4600mAh che supporta la ricarica HyperCharge da 120W: solo 18 minuti per avere il 100% di autonomia. Rapida anche la ricarica wireless che è da 50W.

Xiaomi 12 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Lo Xiaomi 12 Pro oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 799€, con uno sconto di ben il 26% rispetto al prezzo di listino. Il risparmio netto è quasi di 300€ e per lo smartphone premium di Xiaomi si tratta del minimo storico e anche di uno dei migliori prezzi web. L’offerta non ha una data di scadenza e la disponibilità è limitata, quindi vi consigliamo di essere molto rapidi nell’approfittarne.

