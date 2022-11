Xiaomi 12T 5G è arrivato su Amazon: è già sconto

A circa un mese e mezzo dalla presentazione ufficiale, avvenuta durante l’evento "Make Moments Mega" del 5 ottobre scorso, Xiaomi porta su Amazon Italia il suo nuovo smartphone di fascia alta Xiaomi 12T 5G. Si tratta un modello quasi top di gamma, con molte caratteristiche in comune con i top al 100%: ad esempio l’ottima batteria, con altrettanto buona ricarica ultra veloce, lo schermo e anche la fotocamera principale. Il chip è la seconda linea di MedaTek, ma non è certo avaro in fatto di prestazioni.

Xiaomi 12T 5G – MediaTek Dimentisty 8000 Ultra – Versione 8/128 GB

Xiaomi 12T 5G: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per lo Xiaomi 12T 5G è il MediaTek Dimensity 8100 Ultra, chip che è un filo sotto il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e che, nel caso dell’offerta in corso su Amazon, è affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per app, foto, video e documenti dell’utente.

Il display, invece, è un AMOLED e misura 6,67 pollici, ha una luminosità di picco di 900 nit e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il telefono è compatible sia con HDR10+ che con Dolby vision, quindi i contenuti in questi formati si vedono senza problemi e alla massima qualità.

Ma il pezzo forte di Xiaomi 12T 5G è rappresentato dal sensore fotografico principale posto sul retro del telefono, da ben 108 MP e con OIS (lo stabilizzatore ottico). Completano il comparto fotografico un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 2 MP, mentre la fotocamera anteriore è da 20 MP.

Xiaomi 12T 5G è dotato di connessione Bluetooth 5.3, l’ultima versione disponibile di questo diffusissimo standard, e dell’NFC per i pagamenti contactless ai POS nei negoz e per la lettura dei chip delle carte elettroniche. Purtroppo, come per molti telefoni di fascia alta manca il jack da 3,5 mm per le cuffie cablate.

La batteria di Xiaomi 12T 5G è notevole: ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è ultra rapida da 120W che consente, secondo le specifiche del produttore, una ricarica completa in 19 minuti.

Xiaomi 12T 5G: l’offerta Amazon

Xiaomi 12T 5G ha un prezzo di listino di 599,90 euro, molto buono vista la scheda tecnica da "quasi top" con più di un dettaglio di altissimo livello. Al momento, tra l’altro, su Amazon è disponibile scontato a 550,11 euro (-8%, -49,79 euro) ed è un’ottima occasione per acquistare uno smartphone di ultimissima generazione ad un prezzo estremamente vantaggioso.

Xiaomi 12T 5G – MediaTek Dimentisty 8000 Ultra – Versione 8/128 GB