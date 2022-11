Xiaomi 12T Pro, arriva la versione "Future Archeological"

Lo Xiaomi 12T Pro è lo smartphone premium lanciato da Xiaomi nella seconda metà del 2022. Dotato del processore Snapdragon 8+ Gen 1, ha appena ricevuto un’edizione speciale nata in collaborazione con l’artista americano Daniel Arsham. Chi vorrà acquistare il dispositivo potrà farlo a partire da dicembre, ma si dovrà affrettare visto che saranno disponibili solo 2000 unità.

Xiaomi 12T Pro in edizione limitata

Questa nuova versione arriva con quella che l’azienda descrive come "una collisione iconica di design del passato, presente e futuro all’interno di un manufatto contemporaneo". Nasce dall’estetica "Future Archeological" di Daniel Arsham.

Xiaomi afferma che, per la prima volta, l’artista sta sperimentando la creazione delle texture delle sue proposte scultoree di obsolescenza ed erosione naturale su uno smartphone. Il risultato è molto interessante: queste texture sono proposte sulla scocca dello smartphone, ma anche sulla speciale scatola, che offre in dotazione un caricabatterie "a tema". Offerto anche uno sfondo dello smartphone che richiama ovviamente il resto del design.

"Sono sempre interessato a portare il mio lavoro al di fuori del tipico contesto del mondo dell’arte. Mi sono avvicinato allo Xiaomi 12T Pro come una scultura con lo scopo di un oggetto funzionale", spiega Daniel Arsham.

L’artista newyorkese conclude dicendo che "tra 20 anni, le persone che hanno questo telefono non lo useranno più come un telefono, ma come un oggetto scultoreo, legato a un momento specifico nel tempo e portandolo oltre la sua funzionalità".

Yiyang Liu, Head of Co-branding di Xiaomi spiega che "questa collaborazione non è solo uno smartphone, ma una tecnologia utilizzata per aggiornare il design dell’artista. Crediamo che sarà un prodotto entusiasmante per le persone di oggi e continuerà ad essere un pezzo interessante e da collezione per i decenni a venire".

Lo Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition ha le stesse specifiche dello Xiaomi 12T Pro. Senza dubbio da ricordare la presenza di fotocamera principale da 200 MP, a cui si aggiungono un ultra grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP e una rispettabile selfie camera frontale da 20 MP.

Xiaomi 12T Pro ha uno schermo AMOLED con risoluzione 1.220×2.712 pxel da 6,67 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Spicca anche una grande batteria da 5.000 mAh con l’altro punto forte, ovvero la ricarica da 120 W che fornisce una carica completa in soli 19 minuti.

Xiaomi 12T Pro "Future Archeological"

Come detto questo particolare smartphone sarà disponibile in Europa in un’edizione limitata a 2000 pezzi. Verrà lanciato ufficialmente il 16 dicembre e sarà disponibile sul Mi Store e nello store Xiaomi x Daniel Arsham che verrà aperto a Berlino, tra il 16 e il 17 dicembre. Il suo prezzo è di 899 euro.