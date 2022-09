Xiaomi: il "quasi top" è in sconto, costa pochissimo

Quale telefono comprare, oggi, se si cercano prestazioni alte, schermo bello e luminoso, delle buone fotocamere e un prezzo non esagerato? La risposta è molto più semplice di quanto possiate pensare: un "quasi top", aspettando che vada in offerta. Cioè uno smartphone dotato di un processore di fascia alta, ma degli anni scorsi, che assicura ancora ottime prestazioni con la stragrande maggioranza delle app, giochi inclusi.

Un processore come lo Snapdragon 870 dello Xiaomi 12X, modello arrivato in Italia in primavera e oggi in sconto su Amazon ad un prezzo veramente allettante: lo sconto è altissimo, sfiora un terzo del prezzo di listino.

Xiaomi X12 – Qualcomm Snapdragon 870 – Versione 8/256 GB – Colore grigio scuro

Xiaomi 12X: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo dello smartphone Xiaomi 12X è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 870 5G prodotto a 7 nm, derivato dal chip top di gamma 2020 Snapdragon 865 e abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione.

Il display è di tipo AMOLED da 6,28 pollici compatibile con HDR10+, con frequenza di aggiornamento 120 Hz e 1.100 nit di luminosità di picco, un valore molto tipico dei top di gamma che consente di vedere bene lo schermo anche sotto la luce diretta del sole.

Ottimo anche il gruppo di tre fotocamere posteriori con il sensore principale da 50 MP con OIS (stabilizzatore ottico), il sensore secondario da 13 MP ultra grandangolare e un insolito sensore Macro da 5 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP con apertura focale 2.4.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica molto rapida da 67W con carica da 0% a 100% in 39 minuti, secondo le specifiche del produttore.

La connettività è data dalla presenza del modem 5G, dal Bluetooth 5.2 e dal chè NFC per i pagamenti contactless.

Xiaomi 12X: l’offerta Amazon

Lo smartphone Xiaomi 12X ha un prezzo di listino di 699 euro, assolutamente commisurate alla scheda tecnica da quasi top di gamma e dal fatto che sia un modello recentissimo. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon, proposta e spedita da venditore terzo, è possibile pagare lo Xiaomi 12X solo 486,10 euro (-30%, -212,90 euro). Si tratta di un prezzo davvero ottimo.

Xiaomi X12 – Qualcomm Snapdragon 870 – Versione 8/256 GB – Colore grigio scuro