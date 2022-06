Xiaomi 12X al minimo storico: a questo prezzo è da acquistare subito

Sono oramai alcuni mesi che la nuova serie di smartphone top di Xiaomi è sul mercato e finalmente vediamo per la prima volta i prezzi scendere in picchiata e diventare finalmente abbordabili ai più. Oggi, infatti, troviamo lo Xiaomi 12X, il modello più compatto tra quelli presentati dall’azienda cinese, in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 20%. Il risparmio è considerevole: quasi 140€ su quello di listino. A questo prezzo lo Xiaomi 12X diventa veramente un best buy e uno dei migliori dispositivi nella sua fascia.

Xiaomi 12X

Definire un top di gamma lo smartphone di Xiaomi è riduttivo. Abbiamo di fronte un dispositivo che assicura prestazioni elevatissime, con un ottimo processore e con uno dei migliori schermi disponibili al momento su un cellulare. La scheda tecnica dello Xiaomi 12X non si riduce solamente a display e processore, ma troviamo anche un comparto fotografico di livello professionale, un ottimo audio e una batteria con ricarica super rapida. Insomma, tutto quello che si richiede a uno smartphone premium in questo 2022. Rispetto agli altri dispositivi, però, il prezzo è molto più basso e questo rende lo Xiaomi 12X un vero best buy (e su Amazon lo si può acquistare anche a rate a tasso zero).

La scheda tecnica dello Xiaomi 12X

Se siete alla ricerca di uno smartphone compatto e potente allo stesso tempo, lo Xiaomi 12X è quello che fa per voi. Lo smartphone dell’azienda cinese ha uno schermo di 6,28" con cornici praticamente inesistenti, il che lo rende compatto e lo si può utilizzare anche con una sola mano. Il display è uno dei punti forti del dispositivo, grazie a una frequenza di aggiornamento di 120Hz che lo rende super fluido in ogni momento. Inoltre, ha un’elevata densità di pixel e 68 miliardi di colori che rendono perfetto ogni contenuto e ogni immagine. La parte audio, invece, è stata realizzata insieme a harman/kardon e c’è il supporto al Dolby Atmos.

Il tutto viene gestito dal processore Snapdragon 870G (con modem 5G integrato), supportato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna. Non bisogna aver paura di aprire più applicazioni contemporaneamente o di scaricare video pesanti: c’è tutta la potenza e tutto lo spazio per gestire anche i contenuti più complicati. Non poteva mancare un comparto fotografico degno di questo nome. Nella parte posteriore troviamo una fotocamera professionale da 50MP, un sensore ultragrandangolare da 13MP (angolo di visione di 123 gradi) e un obiettivo telemacro da 5MP. La fotocamera selfie è da ben 32MP e permette di scattare auto-ritratti perfetti.

La batteria è da 4500mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Inoltre, con la ricarica super rapida da 67W bastano poco più di 30 minuti per avere il 100% di autonomia. Per gestire al meglio le temperature, Xiaomi ha inserito un sistema di raffreddamento a liquido con una camera di vapore extra large. Così non si deve aver paura di surriscaldare le componenti interne.

Xiaomi 12X in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo Xiaomi 12X in offerta su Amazon a un prezzo di 560,82€, con uno sconto del 20% rispetto a quello di listino. Per lo smartphone dell’azienda cinese si tratta del prezzo più basso fatto registrare sulla piattaforma e uno dei migliori di tutto il web. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva solamente in fase di check-out (leggete attentamente il regolamento per capire come funziona). La consegna è molto rapida e avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso c’è a disposizione un mese di tempo.

Xiaomi 12X