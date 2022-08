Xiaomi 12X ora costa ancora meno: l'offerta incredibile

Giunti al mese di agosto, siamo nelle condizioni di potere fare un bilancio abbastanza esaustivo su ciò che il panorama smartphone ci ha offerto finora nel 2022. La situazione globale, di certo, non ha aiutato le aziende, che hanno presentato molti modelli simili tra loro e difficili da distinguere e, di conseguenza, anche acquistare oggi è molto più difficile che in passato.

Nel marasma, poi, i produttori hanno introdotto sotto traccia la nuova fascia dei "quasi top", smartphone visti come vorrei ma non posso da alcuni ma che, in realtà, spesso e volentieri costituiscono il modello più equilibrato della gamma, quello in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte dei consumatori. Un esempio lampante lo riscontriamo con Xiaomi: il produttore cinese, all’interno della propria gamma Xiaomi 12, oltre ai top (Xiaomi 12 e 12 Pro) ha presentato anche lo Xiaomi 12X, smartphone della nuova fascia "quasi top". Con i cali fisiologici di prezzo e grazie ad una offerta Amazon che ne fa crollare il prezzo, Xiaomi 12X diventa ancor di più la scelta giusta.

Xiaomi 12X: caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi 12X è uno smartphone Android della generazione 2022 del produttore cinese Xiaomi, presentato nella parte iniziale dell’anno al fianco dei fratelli Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, e capace di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti in cerca di uno smartphone prestante, compatto e affidabile.

La differenza più lampante rispetto agli altri due modelli, risiede nel chip che ne garantisce le prestazioni: a differenza dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, che come sappiamo non è riuscito proprio benissimo al colosso statunitense, lo smartphone è spinto dallo Snapdragon 870, sempre di Qualcomm, un chipset top di gamma di un paio di generazioni fa che rimane comunque in grado di garantire ottime prestazioni e l’affidabilità di una piattaforma abbondantemente collaudata.

Per il resto, lo Xiaomi 12X è praticamente uno Xiaomi 12: stesso design e stesso display che garantiscono dimensioni compatte, stesso comparto multimediale di livello top, stesse potenzialità dal punto di vista della connettività. Senza dimenticarci che, rispetto ad un top di gamma della generazione precedente, questo "quasi top" guadagna un supporto più a lungo termine (a proposito, arriva con a bordo la MIUI 13 con Android 12).

Tanto per snocciolare qualche dato, lo Xiaomi 12 può contare su un display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione Full HD+ (frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità a 1.110 nits), su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 13 MP e sensore macro da 5 MP, su una fotocamera anteriore da ben 32 MP e su una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 67 W, molto più veloce rispetto ad alcuni top gamma della concorrenza.

Xiaomi 12X: l’offerta Amazon

Specifiche alla mano, Xiaomi 12X ha tutte le carte in regola per configurarsi come lo smartphone giusto per chi è alla ricerca di un dispositivo affidabile, dalle prestazioni da top gamma e da un rapporto qualità-prezzo di alto livello che cresce esponenzialmente in caso di offerte. Rispetto al prezzo di listino di 699 euro, già di per sé in linea se non più conveniente rispetto ad alcuni smartphone della concorrenza, Amazon consente di acquistare lo smartphone in offerta in ciascuna delle tre colorazioni disponibili: la più conveniente è indubbiamente quella viola, proposta a 519 euro (-26%, -180,90 euro).

Xiaomi 12X – Memoria 8/256 – Colore Purple