Xiaomi 12X mai così conveniente: smartphone top a prezzo mini

Un top di gamma al prezzo di medio gamma. Un’offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo al mondo, quella di oggi sullo Xiaomi 12X: grazie allo sconto garantito da Amazon, lo smartphone cinese non è mai stato così conveniente.

Presentato in pompa magna lo scorso marzo, lo Xiaomi 12X è ancora oggi uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato. Dotato di un display AMOLED ampio e luminosissimo, vanta un comparto fotografico degno di una fotocamera digitale di media gamma. Un dispositivo versatile e completo, insomma, grazie al quale potrete comodamente lavorare in mobilità e realizzare bellissime foto nel corso dei vostri viaggi.

Per ricevere in tempo reale notifiche sulle migliori offerte Amazon su smartphone, smartwatch, smart TV e prodotti per la casa, ti consigliamo di iscriverti ai nostri due canali Telegram, "Canale offerte tecnologia" e "OfferteDCasa" cliccando sui link in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Xiaomi 12X scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il display AMOLED da 6,28 pollici (risoluzione 2400×1080 pixel, con una densità di pixel di 419 ppi) è il biglietto da visita dello smartphone cinese top di gamma oggi in offerta su Amazon. Il pannello montato dallo Xiaomi 12X, infatti, è caratterizzato da un’elevatissima luminosità (1.100 Nits di picco) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. I colori saranno così iper-realistici, mentre le immagini scorreranno fluidamente, senza interruzioni o lag di sorta.

All’interno della scocca trova spazio il SoC di ultima generazione Snapdragon 870 (coadiuvato dagli 8 GB di RAM e dai 256 GB di memoria di archiviazione), che permette di eseguire anche le app più pesanti e gli algoritmi di intelligenza artificiale più complessi senza colpo ferire.

Nella parte posteriore trova spazio un triplo sistema fotografico di alto livello. Il sensore principale con risoluzione da 50 megapixel è abbinato a un obiettivo con apertura f/1.88, che permette di realizzare foto dettagliate e luminose anche in condizioni di luce scarsa. Ad affiancarlo troviamo un sensore da 13 megapixel con obiettivo ultragrandangolare e un sensore da 5 megapixel con obiettivo telezoom. E dove non arrivano le specifiche tecniche del comparto fotografico arriva l’intelligenza artificiale: gli algoritmi messi a punto dagli ingegneri cinesi permettono di migliorare ogni scatto, anche quelli notturni.

La batteria da 4.500 mAh garantisce un’autonomia prolungata: arrivare a fine giornata con carica residua anche dopo averlo "stressato" sarà tutt’altro che impossibile. E in caso di emergenza, nessun timore: la ricarica turbo da 67 Watt permette di ottenere alcune ore di autonomia extra collegandolo alla rete elettrica per appena qualche minuto.

Xiaomi 12X, prezzo crollato: offerta e sconto Amazon

Come accennato, l’offerta top di oggi su Amazon rende lo Xiaomi 12X più conveniente che mai. Lo smartphone cinese è disponibile con uno sconto del 31% sul listino, con il prezzo che crolla al minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Lo Xiaomi 12X costa appena 485,56 euro, con un risparmio sul prezzo consigliato superiore ai 200 euro.

Xiaomi 12X, smartphone con display AMOLED 6,28 pollici, 8+256 GB, tripla fotocamera posteriore, batteria da 4.500 mAh