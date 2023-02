Xiaomi 13, la promo lancio è incredibile: sconto esagerato

Dopo il debutto in Cina arrivano anche in Europa e in Italia i nuovissimi Xiaomi 13, i nuovi smartphone premium del colosso cinese. Parliamo di smartphone al plurale perché, come ci ha abituato Xiaomi negli ultimi anni, non si tratta solamente di un dispositivo, ma di ben tre smartphone che coprono tutta la fascia medio-alta. Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 Lite sono accomunati da un design simile e dall’elevata qualità dei materiali, ma si differenziano per le caratteristiche e la scheda tecnica.

Il prezzo, come accade da oramai diversi anni, è leggermente aumentato, anche a causa dell’inflazione e oramai si è avvicinato ai 1000€ per i due modelli top di gamma. Xiaomi, però, ha pensato a una promo lancio interessantissima e disponibile anche su Amazon, anche se solo per pochi giorni. Chi lo acquista in questa fase ha diritto a uno sconto di ben 100€ sul prezzo di listino. Questo vuol dire uno sconto del 10% per lo Xiaomi 13 e del 7% per lo Xiaomi 13 Pro. Per lo Xiaomi 13 Lite, invece, nessuna promo lancio, ma solamente un prezzo super competitivo (è disponibile a meno di 500€, ma ha caratteristiche da top di gamma).

Xiaomi 13 Series: le caratteristiche tecniche

Tre smartphone, tre capolavori, come riporta anche il claim pubblicitario scelto da Xiaomi per il lancio della Xiaomi 13 Series. Vediamo in breve le caratteristiche dei dispositivi.

Lo Xiaomi 13 è il modello "base", uno smartphone premium con a bordo le migliori componenti disponibili in questo momento sul mercato. A partire dall’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 2 fino ad arrivare a un comparto fotografico completamente rivisto e migliorato enormemente, anche grazie alla collaborazione con Leica. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP. Ottimo il display HDR Pro da 6,36" con luminosità elevatissima e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Batteria da 4500mAh con ricarica rapida da 67W (poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia).

Con lo Xiaomi 13 Pro si fa un salto in avanti verso la nicchia degli smartphone ultra-premium. Rispetto al fratello "minore" ha una scheda tecnica ancora più spinta. Il processore è lo stesso, il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 2, ma il comparto fotografico è già diverso. Realizzato sempre con Leica, nella parte posteriore troviamo tre sensori da 50MP: fotocamera principale, fotocamera ultra-grandangolare e teleobiettivo. La fotocamera frontale, invece, è da 32MP. Diverso anche lo schermo: troviamo un display AMOLED E6 da 6,73" e una frequenza di aggiornamento sempre fino a 120Hz. Batteria leggermente più grande da 4820mAh e con ricarica super rapida da 120W.

Lo Xiaomi 13 Lite è il classico smartphone Xiaomi top di gamma con un rapporto qualità-prezzo con pochi eguali. A bordo troviamo il processore di nuova generazione Snapdragon 7 Gen 1, uno schermo AMOLED da 6,55" con refresh rate a 120Hz e supporto all’HDR10+. Ottimo anche il comparto fotografico, con una tripla fotocamera posteriore (sensore principale da 50MP) e una doppia fotocamera anteriore (32MP ultra-grandangolare e 8MP per la profondità), una scelta che non si vedeva da diverso tempo nel mondo degli smartphone. A chiudere una batteria da 4500mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Xiaomi 13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Promo lancio speciale per lo Xiaomi 13. Fino al 12 marzo è possibile approfittare dello sconto "Early Bird" che fa risparmiare 100€ sull’acquisto dei nuovi smartphone del colosso cinese.

Lo Xiaomi 13 (8GB – 256GB) è disponibile su Amazon a un prezzo di 999,90€, con uno sconto del 9%. La consegna è prevista per il 12 marzo, giorno dell’uscita ufficiale sul mercato italiano.

Stesso sconto di 100€ per lo Xiaomi 13 Pro (12GB – 256GB): sempre su Amazon è disponibile a un prezzo di 1299€. Anche in questo caso la consegna è prevista per il 12 marzo. Inutile dire che per entrambi i dispositivi si tratta del minimo storico e del prezzo più basso di tutto il web. Acquistandoli sul sito di e-commerce si ha anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni.

Su Amazon è disponibile anche lo Xiaomi 13 Lite, pensato per chi vuole spendere un po’ di meno ma non vuole compromessi sulle performance. Acquistandolo oggi lo si paga 499,90€.

