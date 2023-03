Xiaomi 13, l’offerta è strepitosa: prezzo crollato

La settimana si apre con una super promo con pochi eguali. Da ieri 12 marzo ha fatto il suo debutto ufficiale sul mercato il nuovissimo Xiaomi 13, ultimo smartphone ultra-top lanciato sul mercato dal colosso cinese. Un dispositivo unico: processore ultra-prestazionale, un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica, un design elegante e anche uno schermo dalle dimensioni compatte e con una fluidità elevatissima. Insomma, tutto quello che ci si aspetta da uno smartphone premium uscito in questi primi mesi del 2023.

Un dispositivo che, come ci ha abituato il mercato in questi mesi, ha anche un prezzo di listino piuttosto elevato. L’ottima notizia, però, riguarda la promo lancio che troviamo a un solo giorno dall’uscita ufficiale sul mercato: oggi, infatti, lo Xiaomi 13 è disponibile con uno sconto di ben il 19% e si risparmiano più di 200€. Un’offerta incredibile per un dispositivo uscito sul mercato da un solo giorno e che troviamo già con uno "sconto IVA". Se stavate cercando un nuovo smartphone top da acquistare, questa è la promo che fa per voi. Non fatevela scappare.

Xiaomi 13 la scheda tecnica: le caratteristiche

"il tuo capolavoro". Il claim utilizzato da Xiaomi per il suo nuovo Xiaomi 13 mette in chiaro l’ambizione di questo dispositivo. Uno smartphone che ha tutto per diventare uno dei migliori dispositivi di questo primo semestre. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Si parte subito con le marce alte. Lo Xiaomi 13 è dotato di un display HDR PRO AMOLED da 6,36" ad altissima risoluzione e con una luminosità che tocca un picco di 1900 nit. Lo schermo AMOLED E6 assicura una maggiore lucentezza a fronte di consumi ridotti. E per chiudere il cerchio c’è il refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano, soprattutto con i videogame e le app social. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 2, l’ultimo gioiello rilasciato da Qualcomm. A supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, quanto basta per app, foto e documenti personali.

Per il comparto fotografico dello Xiaomi 13, il colosso cinese ha stretto una partnership con Leica, che ha lavorato sia sulla parte hardware sia su quella software. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP; una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32MP. Il tutto viene impreziosito dalle varie modalità di scatto che sfruttano al meglio il lavoro degli ingegneri Leica. In ogni situazione, anche quelle più complicate, foto e video sono perfetti.

Chiudiamo con una batteria da 4500mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza nessun problema e con la ricarica turbo da 67W impieghi poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

Xiaomi 13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super promo di lancio per lo Xiaomi 13, ultimo smartphone lanciato sul mercato dall’azienda cinese. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 895,55€, con uno sconto di ben il 19% rispetto a quello di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico e anche del miglior prezzo di tutto il web, a cui aggiungere tutte le garanzie assicurate da Amazon, a partire dalla consegna super rapida fino al reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto. Acquistandolo oggi risparmi più di 200€ e lo puoi pagare anche a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis. Difficile trovare di meglio: da acquistare subito.

