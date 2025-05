Fonte foto: Xiaomi

Lo Xiaomi 14 è protagonista di una nuova offerta su Amazon, confermandosi come la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone compatto in grado di offrire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo, e una scheda tecnica completa e senza punti deboli.

Con la promozione in corso, lo Xiaomi 14 è ora disponibile con un prezzo scontato di 600 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico sullo store. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo. Per sfruttare la promo basta premere sul banner riportato di seguito.

Xiaomi 14: la scheda tecnica

Lo Xiaomi 14 è dotato di un’ottima scheda tecnica, con la possibilità di sfruttare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per ottenere prestazioni elevate e consumi ridotti. La versione in offerta dello smartphone, inoltre, propone 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage UFS 4.0 con la possibilità anche di sfruttare una batteria da 4.610 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 90 W e alla ricarica wireless da 50 W.

Lo smartphone di Xiaomi ha un display LTPO OLED da 6,36 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Si tratta di uno dei punti di forza del dispositivo, in grado di abbinare un comparto tecnico da smartphone di fascia alta a dimensioni compatte (152,8 x 71,5 x 8,2 mm) e a un peso contenuto.

Da segnalare anche un ottimo comparto fotografico con tre sensori posteriori da 50 Megapixel (principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 3,2x) e una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Lo smartphone di Xiaomi può contare anche sulla certificazione IP68, sul sensore di impronte sotto al display e sul supporto Dual SIM, con possibilità di utilizzare anche una eSIM.

Il sistema operativo, invece, è Android 15 con 3 major update garantiti in futuro e la personalizzazione di HyperOS. Dal punto di vista tecnico, quindi, lo smartphone ha tutto quello che serve per essere considerato come un ottimo acquisto. Il prezzo ridotto lo rende ancora più interessante.

Xiaomi 14: l’offerta di Amazon

Con la nuova promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi 14 al prezzo scontato di 600 euro. Si tratta dell’occasione giusta per poter mettere le mani su di un modello di fascia alta in grado di abbinare prestazioni elevate e dimensioni compatte. In questo momento, lo smartphone di Xiaomi rappresenta l’alternativa giusta ai top di gamma, grazie a un prezzo più contenuto e a specifiche tecniche ottime e senza punti deboli. Lo smartphone è in promozione solo per un breve periodo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner riportato qui di sotto.

