Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition: sono già scontate su Amazon

Sono arrivate in Italia le cuffiette Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition, cioè l’edizione limitata delle Buds 3 di Xiaomi dedicata ai fan di Guerre Stellari. Tecnicamente identiche alle Buds 3 normali, design in-ear con gommino incluso, queste cuffiette si distinguono per la livrea: un visibilissimo casco da Stormtrooper e la scritta Star Wars sulla custodia, il simbolo dell’Impero Galattico su ogni auricolare, un packaging dedicato e, chicca per gli appassionati, nuovi suoni di sistema a tema Star Wars. Il tutto, tra l’altro, con una offerta di lancio su Amazon che rende queste cuffiette persino più economiche di quelle standard a prezzo di listino.

Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper Limited Edition – Cuffiette TWS con ANC

Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition: come sono fatte

Gli auricolari Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper, dal punto di vista tecnico, sono identiche alle cuffiette Xiaomi Buds 3 normali. Ogni auricolare ha un driver a doppio magnete N52 di ottima qualità e che offre il meglio anche con il codec audio LHDC 4.0. Non manca la cancellazione attiva del rumore (ANC), eseguita grazie ai tre microfoni presenti su ciascuna cuffietta. La quantità massima di rumore che è possibile eliminare è molto alta: fino a 40 decibel.

E’ comunque possibile scegliere tre livelli di cancellazione del rumore in base all’ambiente in cui ci troviamo: bilanciato (ad esempio in un bar), leggero (ad esempio in biblioteca) oppure profondo (utile in metropolitana). In ogni caso è sempre possibile attivare la modalità trasparenza, che permette di ascoltare i suoni dell’ambiente circostante senza togliere le cuffie.

Grazie al Bluetooth 5.2 è possibile eseguire la connessione, anche contemporanea, fino a due dispositivi. Grazie alla funzione Google Fast Pair, la connessione avviene in un attimo. Ogni auricolare ha una batteria da 38 mAh e quella della custodia è da 480 mAh, l’autonomia è di 7 ore per le sole cuffiette, che salgono a 32 ore con il case. La ricarica completa del case richiede 83 minuti.

Ogni cuffietta pesa 4,6 grammi (la custodia pesa 52 grammi), e ha la certificazione IP55 che garantisce la resistenza degli auricolari a polvere e schizzi d’acqua.

Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition: l’offerta Amazon

Gli auricolari Xiaomi Buds 3 Star Wars in edizione limitata sono in offerta lancio su Amazon a 109 euro, inferiore al prezzo standard di 129,99 euro. Decisamente consigliate a chi è fan della saga di Star Wars ma anche a chi cerca un paio di auricolari con ottime prestazioni ad un prezzo allettante.

Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper Limited Edition – Cuffiette TWS con ANC