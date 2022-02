Xiaomi, extender Wi-Fi a lampadina smart in offerta: a questo prezzo sono quasi regalati

Oramai abbiamo imparato a conoscere molto ben i prodotti Xiaomi: sono economici, di buona qualità e soprattutto affidabili. Da oramai alcuni anni l’azienda cinese ha portato in Italia anche la sua linea di prodotti per la smart home: robot aspirapolvere, deumidificatore, aspirapolvere elettrica e router. Ma non solo. Tra i tanti dispositivi troviamo anche delle lampadine smart e l’extender per migliorare il segnale del Wi-Fi in tutta l’abitazione. E oggi troviamo proprio questi due dispositivi in super offerta su Amazon. In entrambi i casi il prezzo è inferiore ai 10€, quindi sono a tutti gli effetti dei prodotti lowcost.

La luce smart Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2 è in offerta sul sito di e-commerce a un prezzo di 8,99€ grazie allo sconto del 33%, mentre lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro è disponibile a un prezzo di 9,99€, con uno sconto sempre del 33%. Oltre che dal prezzo basso e dallo stesso sconto, i due dispositivi sono accomunati anche dalla grande utilità nella vita di tutti i giorni. L’extender migliora il segnale del Wi-Fi in tutte le stanze della propria casa, mentre la luce smart ci aiuta a creare la giusta atmosfera nell’abitazione (e grazie ai sensori si attiva solo se ci passiamo davanti). Due ottime offerte da non farsi sfuggire: non è un caso che entrambi i dispositivi siano tra i più venduti nelle ultime ore su Amazon.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro e Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2: le caratteristiche

Per capire a cosa servono veramente i due dispositivi è necessario spiegarne brevemente le funzionalità e le caratteristiche.

Lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro, come si può intuire dal nome, è un extender Wi-Fi, cioè migliora la qualità, l’estensione e la stabilità della rete Wi-Fi dentro l’abitazione. Come ben sappiamo, il router o il modem che abbiamo in casa per internet difficilmente coprono egregiamente tutte le stanze e molto spesso capita che in alcune zone non arriva proprio il segnale. Questo semplice dispositivo serve proprio a queste, ad amplificare in tutta l’abitazione il segnale della rete internet. Lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro raggiunge una velocità massima di 300 Mbps e supporta fino a un massimo di 64 dispositivi. Le due antenne svolgono molto beneil loro lavoro e coprono un’ampia area. L’extender è compatibile con praticamente tutti i router in commercio e la configurazione è molto semplice e può avvenire tramite l’app Xiaomi.

La luce portatile Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2, invece, aiuta a creare la giusta atmosfera in casa, grazie alla possibilità di impostare diversi livelli di luminosità. La si può posizionare dove si vuole grazie alla base magnetica o in alternativa la si può utilizzare a mo’ di torcia. Se la fissiamo in un punto preciso dell’abitazione la possiamo far attivare automaticamente grazie ai sensori a infrarossi, che coprono un’area di 120 gradi. È completamente regolabile e la batteria dura circa 365 giorni.

Xiaomi, extender e lampada smart in offerta: prezzo e sconto

Due super offerte per due prodotti Xiaomi di cui non potete fare a meno nella vostra abitazione. L’extender Wi-Fi di Xiaomi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 9,99€, con uno sconto di ben il 33%. La luce portatile Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2, invece, è in offerta a un prezzo di 8,99€, con uno sconto sempre del 33% (in questo caso è necessario comprarne almeno due per completare l’acquisto). Spendendo una cifra irrisoria si portano a casa due dispositivi tech molto utili e che migliorano la vita di tutti i giorni. In entrambi i casi i prodotti sono spediti e venduti direttamente da Amazon e la consegna è prevista nel giro di pochi giorni. Per il reso ci sono a disposizione 30 giorni di tempo.

