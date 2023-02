Xiaomi F2 Fire TV: con lo sconto Amazon è irresistibile

Una buona Smart TV da 50 pollici ha spesso un prezzo elevato, anche perché la richiesta di prodotti con questa diagonale (e con quella da 55 pollici) è sempre molto elevata: stiamo parlando delle due dimensioni ideali per i salotti italiani, né troppo piccole né troppo grandi. Abbastanza grandi, però, per vedersi la differenza tra una Smart TV di buona qualità e una scadente. Ecco, quindi, che quelle buone costano.

Per i fan delle serie TV o dei film, però, c’è una soluzione ideale che combina qualità e prezzo: la Xiaomi F2 Fire TV. Arrivata in Italia all’inizio della scorsa estate, questa Smart TV unisce le tecnologie di due delle più grandi aziende dell’intrattenimento: Xiaomi e Amazon. In più, grazie all’offerta in corso, adesso costa anche veramente molto poco.

Xiaomi F2 Fire TV – Smart TV LED 50 pollici

Xiaomi F2 Fire TV: caratteristiche tecniche

La Smart TV Xiaomi F2 è un dispositivo che nasce dalla collaborazione tra Xiaomi e Amazon e per questo motivo integra il sistema operativo FireOS, una sorta di Android TV personalizzato da Amazon. Di fatto è come se al suo interno, la Smart TV Xiaomi F2 avesse una Fire TV Stick, cosa che porta e moltissimi vantaggi vista la gran quantità di app disponibili per questo ecosistema, tutte ormai ben rodate.

Su questa Smart TV da 50 pollici Infatti, si possono installare centinaia di applicazioni da scaricare dall’Amazon Appstore, ovviamente incluse le app per l’intrattenimento come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, RaiPlay e tante altre. In più si possono creare fino a 6 profili così da consentire a ogni membro di accedere alla propria area e avere così sottomano le app preferite.

Il display della Xiaomi F2 Smart TV è da 50 pollici, di tipo LCD a 60 Hz, ha risoluzione in 4K e grazie alla compatibilità con i formati HDR10 e HLG è possibile vedere film e serie TV con colori molto accesi e un contrasto elevato.

Non manca, ovviamente, l’assistente Amazon Alexa a cui chiedere di cambiare canale, aumentare o abbassare il volume, lanciare un app oppure gestire i dispositivi smart home collegati.

Completa la dotazione di porte e connessioni wireless: Bluetooth 5.0, WiFi 5, due porte USB 2.0, una HDMI 2.0 e una HDMI 2.1 (eARC), ingresso analogico composito, porta Ethernet per la rete cablata, uscita audio digitale ottica e jack per le cuffie. Interessante la presenza sia del sintonizzatore per il Digitale Terrestre DVB-T2 che di quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat (c’è lo slot CI per la card).

Se invece vogliamo vedere contenuti multimediali che sono sullo smartphone possiamo collegare i due dispositivi tramite Miracast (Android) o AirPlay (iOS) e possiamo riprodurli direttamente sullo schermo dello Xiaomi TV F2. L’audio, invece, viene riprodotto da due altoparlanti da 12W e c’è la compatibilità con Dolby Audio e DTS-HD.

Xiaomi F2 Smart TV: l’offerta Amazon

Xiaomi F2 è una Smart TV che con un prezzo di listino molto conveniente: 449 euro. Ma l’offerta in corso su Amazon abbatte letteralmente il prezzo, facendolo scendere a 349 euro (-22%, -100 euro). Un rapporto qualità-prezzo praticamente imbattibile.

