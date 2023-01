Xiaomi F2, lo smart TV al minimo storico: sconto speciale

Tra le novità che Xiaomi ha portato in Italia nel 2022 appena concluso c’è anche lo smart TV Xiaomi TV F2. E fin qui nulla di strano: il colosso cinese lancia tantissimi prodotti durante un anno e molti di questi arrivano anche da noi. La particolarità, però, sta nel prodotto. Infatti, si tratta di uno smart TV unico nel suo genere, nato dalla collaborazione di Xiaomi con Amazon. Le due big tech hanno stretto una partnership per dotare questo televisore del sistema operativo Fire OS 7, lo stesso che troviamo sul Fire TV Stick, dispositivo che conosciamo benissimo. Questo permetto al TV di essere compatibile con praticamente qualsiasi piattaforma di video streaming e di supportare l’assistente vocale Alexa.

L’altra notizia importante di oggi riguarda il prezzo di questo televisore, nella versione da 43". Su Amazon, infatti, è disponibile in offerta a un super prezzo grazie allo sconto del 25%: si risparmiano 100€, lo si paga meno di 300€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Difficile chiedere di più per uno smart TV pensato appositamente per il salotto di casa tua. L’offerta non ha una data di scadenza, ma potrebbe terminare molto presto a causa del grande numero di richieste delle ultime ore.

Xiaomi F2

Smart TV Xiaomi F2: la scheda tecnica

Xiaomi sta diventando un player importante anche nel mercato degli smart TV e il merito è di dispositivi con ottime caratteristiche e con un prezzo super competitivo. Non è un caso che questo Xiaomi F2 abbia ricevuto il bollino "Scelta Amazon" riservato solamente ai dispositivi che rispettano alcuni requisiti di qualità.

Lo smart TV Xiaomi F2 ha uno schermo da 43" con risoluzione 4K UHD per immagini ad altissima definizione e con un’ampia gamma dinamica. I dettagli sono sempre di ottima qualità, sia con le immagini chiare sia con quelle scure. Inoltre, grazie alla tecnologia MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) le immagini sono sempre molto fluide in modo da non avere problemi durante la visione. Buono anche il comparto audio grazie alla presenza di 2 altoparlanti da 12W ad alta potenza e alla doppia tecnologia di decodifica Dolby Audio + DTS Virtual:X che produce effetti realistici. Tutte queste funzionalità vengono gestite da un processore ad alte prestazioni.

L’altro aspetto importanti dello smart TV è la presenza del sistema operativo Fire OS 7, lo stesso presente sui Fire TV Stick. Questo dà accesso a un mondo praticamente sterminato di applicazioni, comprese tutte quelle per le piattaforme di streaming (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV, DAZN, YouTube). Inoltre, c’è anche la possibilità di creare fino a 6 profili differenti e per i più piccoli c’è anche il filtro parental control. Non manca il supporto ad Alexa con la quale poter gestire il televisore con la propria voce e anche i vari dispositivi smart presenti in casa. Infine, grazie ad Apple AirPlay e Miracast è possibile trasmettere i contenuti presenti sullo smartphone o tablet direttamente sullo schermo del TV.

Smart TV Xiaomi F2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico pareggiato per lo smart TV Xiaomi F2 da 43". Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 299,99€, con uno sconto del 25%. Si risparmiano 100€ sul prezzo di listino e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero da 60€ al mese (il servizio è offerto dal sito di e-commerce e lo si può attivare nella pagina prodotto). La disponibilità è immediata, ma l’offerta potrebbe terminare molto presto, quindi bisogna essere velocissimi nell’approfittarne.

Xiaomi F2

