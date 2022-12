Xiaomi, questo è lo smart TV da 43” da comprare subito: sconto imperdibile

Le offerte di Natale di Amazon si impreziosiscono ogni giorno di nuove offerte e di nuovi prodotti al minimo storico. Oggi tocca a uno smart TV lanciato sul mercato da pochissimo mesi e che si distingue per caratteristiche veramente uniche. Stiamo parlando dello Xiaomi TV F2, nato dalla collaborazione del colosso cinese con Amazon. Infatti, all’interno troviamo il sistema operativo del Fire TV, che offre tutte le funzionalità offerte dalla chiavetta multimediale: compatibilità totale con qualsiasi tipo di app (Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, solo per citarne alcune) e possibilità di controllare i dispositivi smart presenti in casa grazie ad Alexa.

La notizia più importante di oggi riguarda il prezzo. Lo smart TV Xiaomi, infatti, è in offerta con un super sconto del 25% che fa scendere il prezzo sotto la soglia dei 300€. Un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale per un televisore perfetto per la propria abitazione e che si presta a più utilizzi. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Difficile chiedere di più. Il televisore è molto richiesto e l’offerta potrebbe terminare prima rispetto alla scadenza fissata da Amazon.

Xiaomi TV F2: caratteristiche e scheda tecnica

La collaborazione tra Xiaomi e Amazon ha dato vita allo smart TV Xiaomi F2, televisore dalle ottime caratteristiche tecniche e che si caratterizza per la presenza del sistema operativo Fire OS 7. Si tratta dello stesso che troviamo sui Fire TV Stick e che permette l’accesso all’Amazon AppStore con la possibilità di installare centinaia di app, tra cui tutte quelle dedicate alle piattaforme di streaming video (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e tante altre). Ma non solo, è possibile creare fino a sei profili personali differenti e abilitare il parental control per limitare le azioni dei più piccoli, come ad esempio l’acquisto di app.

Se a catturare l’attenzione è la presenza del sistema operativo di Amazon, altrettanto interessante è la componente tecnica del televisore. Lo Xiaomi TV F2 ha un display da 43" con risoluzione 4K UHD, con un’ottima qualità dei colori grazie alla tecnologia WCG e al supporto all’HDR. Ottimo anche il design con dimensioni super compatte grazie alla quasi totale assenza di cornici laterali.

Essendo uno smart TV con sistema operativo FireOS, troviamo anche la presenza dell’assistente vocale Alexa. Basta premere il tasto presente sul telecomando per chiedere all’assistente vocale di cambiare canale, regolare il volume, lanciare un’applicazione o la puntata della propria serie TV preferita. Ma non solo. È possibile anche gestire gli altri dispositivi smart presenti in casa. Lo smart TV perfetto per chi vuole domotizzare l’abitazione.

Smart TV Xiaomi F2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e super promo per lo smart TV Xiaomi F2 che, come abbiamo visto, ha caratteristiche veramente uniche sul mercato. Oggi lo troviamo in offerta con uno sconto del 25% e lo si paga solamente 299,99€ con un risparmio di 100€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 60€ al mese a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e che si attiva direttamente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e per la consegna bisogna aspettare solamente qualche giorno. Il periodo di reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2023.

