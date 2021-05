Xiaomi FlipBuds Pro: le nuove cuffiette wireless sono arrivate

Per Xiaomi è tempo di nuove cuffiette: si tratta delle FlipBuds Pro, esemplari dalle molteplici qualità utili per prendere il posto del top di gamma nel panorama delle proposte dell’azienda cinese. True wireless e con cancellazione attiva del rumore, questi auricolari non hanno paura di sfidare le proposte dei competitor già sul mercato.

All’inizio erano state chiamate Noise Cancelling Headphone Pro ma, a distanza di qualche mese, la casa produttrice ha deciso di togliere il velo di mistero che vi era intorno per mostrare a tutti il vero volto di questi in ear dalle caratteristiche di alto livello. Realizzato da un team creato appositamente, il primo esemplare della nuova serie in arrivo che – secondo le anticipazioni dei ben informati del settore – dovrebbe sostituire la linea Air, ha altresì dalla sua parte un design accattivante, con finitura lucida e una custodia di ricarica nera, con logo del brand e luce LED per verificare la ricarica. Quest’ultima viene effettuata tramite cavo Usb Type-C in tempi rapidi, ovvero due ore di riproduzione in soli 5 minuti di collegamento alla rete elettrica.

Xiaomi FlipBuds Pro, specifiche tecniche

Primo punto, come già accennato, è quello della cancellazione attiva del rumore (ANC): la riduzione arriva fino a 40 dB, con tre livelli selezionabili in base all’ambiente in cui ci si trova. La scelta, in questo caso, è tra le opzioni che Xiaomi ha chiamato "Uso quotidiano", "ufficio" e "viaggio".

Altro dettaglio da tenere in considerazione è quello della tecnologia Dual Device Intelligent Connection. La sua utilità è presto spiegata: grazie ad essa è possibile condividere la medesima uscita audio con un ulteriore dispositivo, permettendo la connessione di due distinte coppie di auricolari allo stesso smartphone, tablet o computer. Inoltre, torna utile quando si ha la necessità di effettuare uno switch tra device, consentendo il passaggio rapido tra di essi.

Passando ad aspetti più tecnici, queste cuffiette hanno a disposizione driver dinamici da 11mm, con chip realizzato da Qualcomm nel modello QCC5151. Tra i codec audio disponibili troviamo aptX Adaptive (che garantisce qualità audio e bassa latenza), AAC e SBC, ai quali si aggiunge il protocollo Bluetooth 5.2 e la modalità apposita per i giochi che consente di evitare ritardi nell’audio.

Xiaomi FlipBuds Pro, prezzo e data di lancio

Gli auricolari Xiaomi FlipBuds Pro faranno il loro debutto ufficiale sul mercato cinese il prossimo 21 maggio, al prezzo di 799 yuan, ovvero poco più di 100 euro. Attualmente, la casa produttrice non ha fornito alcuna informazione sui tempi e sui prezzi al di fuori della madrepatria; bisognerà dunque attendere ancora un po’ per poter mettere mano anche in Italia su questa gustosa proposta.