Xiaomi ha superato anche Samsung

Non si ferma la corsa di Xiaomi, che ha approfittato al massimo della crisi di Huawei rosicchiando gran parte della sua quota di mercato e scalando mese dopo mese la classifica globale dei produttori di smartphone Android, e non solo. Appena un mese fa è arrivata la notizia che Xiaomi ha superato Apple, adesso arriva quella che Xiaomi ha superato Samsung.

Xiaomi, quindi, è la prima azienda al mondo per produzione di telefoni cellulari, almeno secondo Counterpoint Research e per il solo mese di giugno 2021: resta invece seconda se si allargano i dati all’intero secondo trimestre 2021. A giugno Xiaomi ha cannibalizzato il 17,1% del mercato smartphone (in crescita del 26% rispetto a maggio), contro il 15,7 di Samsung e il 14,3% di Apple. Le tre aziende insieme, facendo un rapido calcolo, rappresentano il 47% di tutto il mercato globale degli smartphone e questo la dice assai lunga su chi siano i “signori" dell’elettronica oggi e di quanto grande sia il loro peso.

Un dominio incontrastato?

Secondo Counterpoint Research, comunque, il podio dei cinesi durerà poco: già nei prossimi mesi Samsung tornerà in testa perché c’è un motivo preciso che ha causato il suo leggero declino a giugno, a favore di Xiaomi. Il motivo va cercato in alcuni problemi alla catena di fornitori vietnamiti di Samsung, che hanno impedito ai coreani di produrre e vendere tutti gli smartphone che il mercato avrebbe voluto comprare.

Xiaomi è la nuova Huawei

Dalla sua fondazione nel 2011 Xiaomi ha prodotto e venduto oltre 800 milioni di smartphone, ma l’accelerazione decisiva per la scalata al podio globale è iniziata quando Huawei ha cominciato ad avere grossi problemi, a causa del noto ban di Donald Trump (poi confermato anche da Joe Biden).

“Da quando il declino di Huawei è iniziato – spiega Counterpoint Research – Xiaomi ha fatto sforzi consistenti per riempire lo spazio lasciato da tale declino. Xiaomi si è espansa nei precedenti spazi di mercato di Huawei e Honor in Cina, Europa, Medio Oriente e Africa“.