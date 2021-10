Xiaomi ha venduto 15 milioni di bollitori smart

Nel giro di poco, il bollitore elettrico è entrato a far parte di quella cerchia di piccoli elettrodomestici indispensabili in cucina. Si tratta infatti di un dispositivo poco ingombrante che con una spesa contenuta offre un comfort pressoché insostituibile, a cui è difficile rinunciare una volta che lo si prova.

In questo segmento si è fiondata anche Xiaomi, una delle aziende tecnologiche più poliedriche e affidabili della nostra epoca. Quando a Pechino si impegnano in un settore è improbabile che sbaglino, e non lo hanno fatto nemmeno con il bollitore Mi Kettle, che in tutte le sue declinazioni è stato venduto in oltre 15 milioni di esemplari. Tra le diverse disponibili, la più interessante è Mi Smart Kettle Pro: ad un prezzo più che accessibile ci si mette in cucina un prodotto utile a riscaldare e tenere caldi tè, infusi, caffè o la pappa dei neonati, dalle ottime caratteristiche e capace pure di essere controllato con lo smartphone attraverso l’app per Android e iPhone. Ecco i segreti del suo successo.

Mi Smart Kettle Pro, com’è fatto il bollitore Xiaomi

Mi Smart Kettle Pro, il bollitore smart di Xiaomi, è sostanzialmente una caraffa che possiede la capacità di riscaldare o di mantenere caldo il liquido contenuto al suo interno. Come molti altri prodotti dell’azienda, anche Mi Smart Kettle ha un design estremamente minimale e pulito nella classica colorazione bianca che contraddistingue tanti prodotti di smart home Xiaomi.

All’interno Mi Smart Kettle Pro è costituito da un recipiente da 1,5 litri di capacità realizzato con un doppio strato di acciaio inossidabile 304 (AISI 304). Xiaomi garantisce un isolamento termico di ottimo livello, ma è la sicurezza uno degli aspetti che l’azienda ha tenuto maggiormente in considerazione: c’è un sistema che previene le perdite elettriche e le scosse, e c’è una funzione di spegnimento automatico che evita il surriscaldamento.

Il bollitore Xiaomi Mi Smart Kettle Pro è capace di 1.800 watt, una potenza sufficiente a garantire un raggiungimento rapido della temperatura desiderata che può essere mantenuta costante per 12 ore tra 40 e 90 gradi centigradi, il tutto configurabile via Bluetooth attraverso l’app per Android e iPhone. Un vantaggio non di poco conto alla luce della capienza del bollitore: si può “caricare" un litro e mezzo una sola volta e trovare sempre il liquido alla temperatura desiderata ogni qualvolta lo si desiderasse durante la giornata.

Possiede un piccolo schermo sul manico che indica la temperatura del liquido in tempo reale.

Mi Smart Kettle Pro, quanto costa il bollitore Xiaomi

Non accade spesso che questo genere di prodotti Xiaomi venga venduto al di fuori dei confini cinesi, ma per fortuna è il caso del bollitore Mi Smart Kettle Pro. Forse Xiaomi è stata convinta ad offrirlo ad un pubblico ampio dai numeri di vendita straordinari, ma ciò che conta è che Mi Smart Kettle Pro può essere acquistato anche dai consumatori italiani.

È in vendita su Amazon ad un prezzo in offerta di 41,04 euro invece dei 46,88 euro previsti, con uno sconto del 12%. Gode di ottime recensioni ma i pochi pezzi disponibili si esauriscono nel giro di poco, per cui qualora ne si desiderasse uno conviene acquistarlo senza pensarci troppo.

Mi Smart Kettle Pro – Bollitore smart che si controlla dall’app – Capienza 1,5 litri – Potenza 1800W