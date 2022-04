Xiaomi, l'aspirapolvere robot è già al minimo storico: sconto imperdibile

Il Mi Robot Vacuum-Mop 2S è l’ultimo aspirapolvere e lavapavimenti che il produttore cinese ha lanciato sul mercato e, complici le offerte di primavera di Amazon, è già disponibile sulla piattaforma di commercio elettronico con uno sconto che consente di risparmiare ben 100 euro sul prezzo di lancio.

Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S è caratterizzato da un’ottima qualità costruttiva e da una lunga lista di funzionalità smart che lo rendono particolarmente adatto a tutti coloro che hanno poco tempo da dedicare alle pulizie di casa. Bastano infatti pochi minuti per terminare la procedura di settaggio iniziale e passare alla successiva “scansione" del proprio appartamento o della propria abitazione. Da quel momento in poi il robot sarà completamente autonomo, attivandosi a orari prestabiliti e scegliendo quale sia la modalità più adatta per assicurarvi il miglior pulito possibile. Insomma, un vero e proprio aiutante domestico disponibile oggi a un prezzo imperdibile.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S, caratteristiche e funzionalità

Il punto di forza dello Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S sta nel sistema di navigazione LDS (sensore laser per il rilevamento della distanza), che consente di mappare con precisione gli ambienti di casa e offrire una pulizia precisa e completa in ogni situazione. Inoltre, i sensori di posizione consentono al robot domestico di individuare nuovi “ostacoli" sul suo percorso, migliorandone e ottimizzandone i movimenti all’interno dell’abitazione. Questo consente non solo di ottenere una pulizia più profonda, ma anche di risparmiare la batteria (comunque piuttosto generosa, da 2600 mAh) e ottimizzare l’autonomia.

Il trucco per garantire una pulizia profonda dei pavimenti e delle superfici, invece, sta nella particolare modalità di spostamento del robot. Il robot aspirapolvere di Xiaomi in offerta su Amazon si muove a “Y": avanza di una decina di centimetri e poi si sposta a sinistra e destra, spazzando e lavando il pavimento che si trova ai suoi lati. Il serbatoio di acqua a controllo elettronico, invece, consente di erogare sempre la giusta quantità d’acqua, così da eliminare con facilità anche le macchie e lo sporco più ostinato.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S, aspirapolvere smart in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come detto, lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S è l’ultimo aspirapolvere e lavapavimenti smart che il produttore di elettronica cinese ha lanciato sul mercato. Nonostante sia disponibile su Amazon solo dallo scorso 17 marzo, il robot casalingo del produttore cinese è scontato del 33%, con un risparmio rispetto al prezzo di lancio di ben 100 euro. Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S costa 199,99 euro e non c’è da sorprendersi che, in così poco tempo, sia già diventato il più venduto su Amazon nella categoria degli aspirapolvere robot.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S, aspirapolvere e lavapavimenti smart con sistema di navigazione laser