Xiaomi Mi 10 Ultra, svelato il prezzo: quanto costerà

Xiaomi festeggia i suoi 10 anni con il lancio l’11 agosto di una nuova serie di smartphone e dispositivi. Tra questi spicca Xiaomi Mi 10 Ultra, smartphone top di gamma, non solo per le caratteristiche ma anche per il prezzo, svelato dal portale di e-commerce cinese Taobao.

Tra le caratteristiche migliori di questo smartphone celebrativo targato Xiaomi troviamo il chipset, con un processore Snapdragon 865+, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Anche la fotocamera è ultra, con un sensore posteriore da 108 megapixel, con a supporto un obiettivo periscopico con zoom digitale tra i 100x e i 200x. In Cina lo smartphone Xiaomi Mi 10 Ultra sarò venduto a un prezzo di 6999 yuan, circa 850 euro al cambio attuale. Il prezzo in Italia però potrebbe essere superiore, arrivando anche a oltre 1000 euro. L’arrivo in Europa è stato confermato dal CEO di Xiaomi e potrebbe fare il suo debutto durante l’autunno.

Xiaomi Mi 10 Ultra, le caratteristiche del top di gamma

Lo smartphone Xiaomi Mi 10 Ultra sarà un top di gamma e in Cina verrà commercializzato con il nome di “Extreme Commemorative Edition”, dato che sarà lanciato l’11 agosto per festeggiare i 10 anni del brand cinese. Il processore sarà uno Snapdragon 865+ che supporta la connessione 5G con almeno 8 GB di RAM e memoria interna da 256 GB. Lo smartphone potrebbe arriva in più versioni, tra cui un modello con 16 GB di RAM, 512 GB di spazio di archiviazione interno e un’elegante finitura trasparente.

Altro aspetto che lo colloca tra i top di gamma è il comparto fotocamere, che sfida le reflex. Sul retro troveremo una configurazione con 4 o 5 sensori, con quello principale da almeno 108 megapixel, obiettivo grandangolare e obiettivo periscopico con zoom tra i 100x e i 120x. Se sarà confermata la configurazione della fotocamera frontale nascosta sotto lo schermo, che permetterebbe di eliminare completamente le cornici frontali, Xiaomi potrebbe lanciare una vera e propria rivoluzione nel mondo mobile.

Xiaomi Mi 10 Ultra, un prezzo da top di gamma

Il prezzo di lancio di Xiaomi Mi 10 Ultra rispecchia a pieno le caratteristiche top di gamma di questo smartphone. In Cina lo smartphone sarà venduto a 6999 yuan, una cifra di circa 850 euro al cambio corrente. Se lo smartphone sarà messo in vendita anche in Europa e in Italia, considerate le tasse, il prezzo potrebbe lievitare a oltre 1000 euro.