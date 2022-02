Xiaomi Mi 11 Lite tocca un nuovo minimo storico: è da acquistare subito

Le versioni “Lite" degli smartphone Xiaomi sono tra i prodotti più desiderati e richiesti dagli utenti, perché incarnano fino in fondo la filosofia dell’azienda cinese: dispositivi performanti, con prestazioni molto elevate a un prezzo abbordabile. Uno degli smartphone che meglio incarna questa filosofia è lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, che oggi troviamo anche in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante: 293,81€, uno dei prezzi più bassi di sempre fatti registrare sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto è del 24% e si risparmiano quasi 100€ sul prezzo consigliato.

Lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G si caratterizza per una scheda tecnica molto equilibrata, con uno processore che integra anche il modem 5G per navigare alla massima velocità. E nella parte posteriore ci sono ben tre fotocamere con quella principale da 64MP (che solitamente si trova solo nei modelli top di gamma). Ma una delle caratteristiche migliori dello smartphone lowcost Xiaomi è sicuramente la leggerezza e le dimensioni compatte, nonostante lo schermo sia da 6,55". Lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G è uno dei migliori smartphone lowcost nella sua fascia di prezzo.

Se vuoi restare aggiornato in tempo reale sulle migliori offerte di Amazon, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

La scheda tecnica dello Xiaomi Mi 11 Lite

Tutto quello che deve avere uno smartphone lowcost è presente all’interno dello Xiaomi Mi 11 Lite 5G, un dispositivo che non ha paura di confrontarsi con cellulari che hanno un prezzo superiore.

Come al solito Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro e ha scelto le migliori componenti disponibili sul mercato. Lo schermo è da 6,55" con frequenza d’aggiornamento a 90Hz. Il display utilizza anche delle modalità ad hoc per proteggere gli occhi dalle luci blu e per non stancarli troppo mentre si leggono degli articoli o delle riviste. A bordo troviamo il chipset Snapdragon 780G con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è molto interessante, con ben tre fotocamere posteriore. Quella principale è da 64MP, mentre le altre due sono rispettivamente da 8 Megapixel (ultra-grandangolare) e da 5 MP (obiettivo macro). La fotocamera frontale per i selfie è da 20MP. L’app fotocamera offre anche delle modalità speciali per registrare video in Time-lapse da caricare sui social. La modalità notturna per scattare immagini luminose anche di notte è supportata anche dal sensore ultra-grandangolare.

La batteria è da 4250mAh e grazie alla ricarica rapida da 33W impiega circa un’ora per ricaricarsi completamente. Il sensore per le impronte digitali è posizionato di lato e facilita l’utilizzo con una mano.

Xiaomi Mi 11 Lite in offerta: prezzo e sconto

Lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G ha toccato un nuovo minimo storico su Amazon e oggi lo troviamo a un prezzo di 293,81€, ben il 24% in meno rispetto a quello consigliato. Acquistandolo oggi si risparmiano poco meno di 100€, sicuramente una cifra considerevole per uno smartphone lowcost. Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon e la consegna è prevista nel giro di qualche giorno.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G