Xiaomi Mi 11 avrà sulla ricarica rapida da 55 W

Per Xiaomi Mi 11 il futuro della ricarica potrebbe essere a 55W. L’indiscrezione arriva dalla rete e potrebbe anticipare l’annuncio ufficiale di una grossa evoluzione per il nuovo smartphone della casa produttrice cinese che, in termini di risparmio di tempo, potrebbe significare da 0 a 100% in soli 35 minuti.

A lanciare l’anticipazione è un noto profilo di Twitter, Digital Chat Station, conosciuto tra gli appassionati del settore per le informazioni azzeccate diffuse in rete. La notizia arriva a pochi giorni dal lancio della nuova linea di smartphone dell’azienda cinese, Mi 11, che arriva dopo il successo della precedente famiglia di telefonini, ovvero la serie Mi 10. A contraddistinguere quest’ultima dal passato è stata la sua ricchezza dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, accompagnata come di consueto da una fascia di prezzo più alta rispetto a quelle a cui ci aveva abituato in precedenza Xiaomi.

Xiaomi Mi 11 e la ricarica rapida, il punto della situazione

Sebbene le notizie siano ancora piuttosto scarne, Digital Chat Station ha diffuso alcune interessanti indiscrezioni sulla ricarica super veloce. La linea Xiaomi Mi 11, composta dai due modelli Mi 11 e Mi 11 Pro, sarà in grado di supportare la ricarica a 55W e riuscirà a ricaricare completamente la batteria degli smartphone in poco più di mezz’ora.

Una bella impresa a tutto vantaggio dell’utilizzatore finale, visto che i due modelli dovrebbero montare – stando alla certificazione 3C una doppia cella, ciascuna rispettivamente della capacità di 2390mAh e 2485mAh, per un totale di 4780mAh e 4790mAh. Si tratta di due batterie dalle potenzialità notevoli, evidentemente necessarie a supportare le funzionalità dei nuovi smartphone di punta di Xiaomi per un tempo di utilizzo in linea (o superiore) con quelli dei competitor sul mercato.

Xiaomi Mi 11, le caratteristiche tecniche finora note

Tra i punti di forza di nuovi smartphone della linea Mi 11 di Xiaomi ci sarebbe, secondo le indiscrezioni, il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 888. In questo caso però la notizia non arriva dal tipster di Twitter, ma direttamente dalla casa produttrice tramite un tweet di pochi giorni fa.

Al cervello degli smartphone, ma in questo caso è Digital Chat Station a parlare, dovrebbe essere associato nel caso del modello più avanzato, ovvero Mi 11 Pro, anche uno schermo QHD+ con risoluzione da 1440 x 2880 pixel e 120 Hz, oltre a una fotocamera posteriore combinata, con sensore principale da 50 MP e un teleobiettivo da 12 MP.