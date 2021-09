Xiaomi Mi 11i: il top di gamma low cost è finalmente in offerta

Xiaomi quest’anno ha fatto i fuochi d’artificio, presentando una infinità di modelli tutti della gamma Mi 11, cioè la gamma più alta. Nonostante le differenze tra un modello e l’altro, infatti, quasi tutti usano il chip migliore di Qualcomm per il 2021: Snapdragon 888.

Al momento la gamma Xiaomi Mi 11, infatti, in Italia è composta da Mi 11 Ultra, Mi 11 5G, Mi 11i (questi tre tutti con Snapdragon 888), Mi 11 Lite 5G (Snapdragon 780), Mi 11 Lite (Snapdragon 732). Confondersi è un attimo, lo sappiamo, ma è importante conoscerli per scegliere bene e valutare i prezzi. Per questo motivo oggi è interessantissimo Xiaomi Mi 11i: ha lo stesso chip e la stessa memoria dell’Ultra, uno schermo in filo più piccolo ma un prezzo molto più basso. Adesso, poi, è in sconto su Amazon con un taglio del prezzo di listino del 23% che lo porta sotto la soglia psicologica dei 500 euro.

Xiaomi Mi 11i: caratteristiche tecniche

Xiaomi Mi 11i è un top di gamma con piccoli compromessi. Come tutti i top di gamma 2021 ha lo Snapdragon 888, memoria RAM LPDDR5, memoria di archiviazione UFS 3.1. Oggi ad uno smartphone non si può chiedere di più, se si cercano le prestazioni.

Anche lo chermo è ottimo: è un AMOLED da 6,67 pollici Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e ben 1.300 nit di luminosità, always on display. Anche il comprato fotografico è da top di gamma grazie al sensore principale da 108 MP, affiancato da un grandangolo da 8 MP e un macro da 5 MP.

I compromessi che fanno scendere il prezzo sono nei materiali (plastica rigida la posto di vetro e alluminio), nel sensore per le impronte (laterale e non sotto lo schermo) e nella ricarica (che si ferma a 33 Watt: carica al 100% in 55 minuti)

Xiaomi Mi 11i: l’offerta Amazon

In buona sostanza, quindi, Xiaomi Mi 11i è un top di gamma a tutti gli effetti dal punto di vista dell’hardware, mentre è un ottimo medio gamma dal punto di vista delle finiture e della ricarica.

Con questo mix di caratteristiche Xiaomi è riuscita a limitare il prezzo di listino a 650 euro, che non sono pochi ma sono pochissimi per un top di gamma 2021. Oggi, però, Xiaomi Mi 11i è in sconto su Amazon a 499 euro (-150 euro, -23%) e diventa ancor più interessante.

Xiaomi Mi 11i – Snapdragon 888 – Fotocamera da 108 MP – Versione 8/128 GB