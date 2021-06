Xiaomi: le ultime offerte imperdibili sugli smartphone di ogni fascia

Xiaomi è l’azienda cinese che negli ultimi anni ha saputo sfidare la sudcoreana Samsung con una vasta offerta di smartphone. Dai top di gamma con fotocamere eccezionali e i processori più potenti, fino ai telefoni low-cost con funzionalità entry level, passando da media fascia con prezzi giusti e caratteristiche notevoli.

Chi vuole avvicinarsi al mondo di Xiaomi potrà quindi scegliere tra tantissimi smartphone, che si adattano a ogni esigenza sia nell’esperienza utente che, soprattutto alle sue tasche. Non mancano poi le offerte su Amazon, con due telefoni Xiaomi davvero ottimi e soprattutto con un ottimo sconto. Questa volta si tratta uno smartphone di media fascia e un top di gamma a prezzi davvero interessanti: Xiaomi Mi 11 Lite e Xiaomi Mi 11i. Il Mi 11 Lite offre un ampio display e il processore Qualcomm Snapdragon 732G, perfetto per bilanciare potenza ed efficienza. Il Mi 11i, invece, può contare su un display ancora più ampio e sul processore Snapdragon 888, l’ultimo flagship octa-core di Qualcomm per gli smartphone top di gamma equipaggiati con la connettività 5G. Non resta che scegliere.

Xiaomi Mi 11 Lite: caratteristiche e offerta

Lo smartphone Xiaomi Mi 11 Lite può contare su un DotDosplay AMOLED da 6,55 pollici con frequenza di refresh a 90 Hz e protezione in Corning Gorilla Glass 5. Mi 11 Lite può contare su un design elegante ed ergonomico, oltre che sulla leggerezza che nasconde grande potenza.

Il suo cuore è un processore Qualcomm Snapdragon 732G, che offre un eccellente bilanciamento tra la potenza e l’efficienza. Inoltre, è dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD.

Il comparto fotocamera può contare sul retro su una configurazione tripla con sensore principale da 64 megapixel, che permette di scattare foto con risoluzione 9216×6912 pixel e registrare video in 4K con risoluzione di 3840×2160 pixel.

La connettività è Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ed è dotato di NFC, GPS e presa USB di tipo C. La batteria è da 4250 mAh e supporta la ricarica veloce, ma non quella wireless.

Lo smartphone Xiaomi Mi 11 lite è in offerta su Amazon con uno sconto del 29%: dai circa 350 euro di partenza, potrà essere acquistato a partire da 248,90 euro nella colorazione nera.

Xiaomi Mi 11 Lite: l’offerta da non perdere

Xiaomi Mi 11i: caratteristiche e offerta

Per chi vuole un top di gamma equipaggiato con il potente processore di Qualcomm, non resta che puntare su Xiaomi Mi 11i. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6.67 pollici con frequenza di refresh a 120 Hz e protetto da un Gorilla Glass 5.

Dal punto di vista del chipset, troviamo il performante octa-core Snapdragon 888 5G con GPU Adreno 660, che può contare su 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna non espandibile. La connettività è eccezionale: oltre al Wi-Fi e il Bluetooth 5.2, troviamo ovviamente il supporto al 5G, il GPS, NFC e una USB di tipo C.

La fotocamera, in questo caso, fa la sua differenza. Con un sensore principale da 108 megapixel, grandangolare da 8 megapixel e il terzo da 5 megapixel, si potranno scattare foto professionali con risoluzione 12000×9000 pixel. La stabilizzazione è digital, lo zomm 2x e non manca anche un flash Dual LED. Sul davanti troviamo una selfiecam da 20 megapixel per scatti perfetti. Per quanto riguarda i video, si possono registrare in 8K con 960 fps. La batteria è da 4250 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Lo sconto su Amazon per questo top di gamma è davvero da non perdere. Xiaomi Mi 11i potrà essere acquistato con il 20% di sconto, a soli 522 euro invece di circa 650.

Xiaomi Mi 11i: il top di gamma a un prezzo mini