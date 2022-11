Xiaomi Mi 11i: è ancora un top, ma costa pochissimo

Anche i telefoni top di gamma possono avere prezzi concorrenziali, se sono progettati con i giusti compromessi: hardware di alta gamma, ma finiture da gamma media, cioè con meno metallo e più plastica. Si può fare e i numeri parlano chiaro: gli acquirenti per questo genere di dispositivi non mancano di certo..

Questo compromesso, ad esempio, è stata la carta vincente dello smartphone Xiaomi Mi 11i arrivato sul mercato italiano oltre un anno e che, nonostante l’età, ha ancora molte soddisfazioni da regalare a chi cerca un telefono dalle ottime prestazioni, dal design pulito e che abbia anche un prezzo abbordabile. Specialmente quando va in offerta su Amazon, come ora.

Xiaomi Mi 11i – Qualcomm Snapdragon 888 5G – Versione 8/128 GB

Xiaomi Mi 11i: caratteristiche tecniche

Il SoC dello Xiaomi Mi 11i è il Qualcomm Snapdragon 888, processore top di gamma nel 2021 che ha ancora molto da offrire. La memoria installata è pari a 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il display Super AMOLED E4 di Samsung misura 6,67 pollici e ha tutte le caratteristiche tipiche del top di gamma come la frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una densità di pixel di 395 ppi e una luminosità di picco di 1.300 nit. Il sensore per le impronte digitali è posto lateralmente.

Sul retro ci sono le tre fotocamere: un sensore principale da 108 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e il sensore macro da 5 MP. La fotocamera anteriore, posta in un foro centrale, è da 16 MP. Xiaomi Mi 11i può registrare video fino a 8K a 30 frame al secondo e scattare ottime foto notturne grazie alla modalità Ultra Night Video.

Il suono è riprodotto da una coppia di altoparlanti stereo, con supporto al Dolby Atmos.

La connessione Bluetooth è in versione 5.2 e c’è l’NFC, il "Near Field Communication" che serve per i pagamenti contactless con il POS e per la lettura dei chip delle carte elettroniche. La batteria ha una capacità di 4.520 mAh si ricarica completamente in 50 minuti circa grazie alla potenza di ricarica di 33W (il caricatore è in confezione).

Xiaomi Mi 11i: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di 649,90 ha reso lo smartphone Xiaomi Mi 11i immediatamente competitivo l’anno scorso (infatti ha venduto benissimo), ma quest’anno a quel prezzo si trovano i dispositivi di nuova generazione. Grazie all’offerta in corso su Amazon, però, tutto cambia perché il prezzo scende a 439,99 euro (-32%,-209,91 euro). A questo prezzo Xiaomi Mi 11i è sempre un top di gamma, ma costa quanto un medio.

Xiaomi Mi 11i – Qualcomm Snapdragon 888 5G – Versione 8/128 GB