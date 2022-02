Xiaomi Mi 360° Camera al minimo storico: oggi la paghi pochissimo

Xiaomi non è solo smartphone e smart band, in questi anni ha portato in Italia anche i suoi prodotti dedicati alla smart home: robot aspirapolvere, deumidificatori smart, router ed extender Wi-Fi e anche le videocamere di sicurezza. E lo ha fatto seguendo come sempre la propria filosofia di vita: prezzi bassi e prodotti con una qualità molto elevata. E oggi è il giorno buono se si vuole acquistare una nuova telecamera di sicurezza lowcost: la Xiaomi Mi 360° Camera (1080p) è in offerta al minimo storico a un prezzo di 31,99€, grazie allo sconto del 20%.

La videocamera lowcost smart di Xiaomi è perfetta per tutti coloro che vogliono aumentare la sicurezza della propria abitazione, ma non vogliono spendere una cifra elevatissima. Il prezzo, però, non deve ingannare: si tratta di un modello che assicura immagini in alta definizione, una visione notturna di buona qualità e anche la possibilità di monitorare da remoto cosa sta succedendo in casa. È anche possibile utilizzare la funzione “audio bidirezionale" per parlare direttamente con i propri familiari. L’offerta dura solo pochi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Xiaomi Mi 360° Camera 1080p: le caratteristiche tecniche

Una telecamera lowcost che ha tutte le caratteristiche in regola per proteggere la propria abitazione. Non ha funzionalità speciali che si trovano su dispositivi ben più costosi, ma per migliorare la sicurezza della casa e controllare che tutto sia in ordine, difficilmente troverete qualcosa di meglio della Xiaomi Mi 360° Camera.

Partiamo subito con la qualità delle immagini: la videocamera registra in 1080p, equivalente a una risoluzione a 1920×1080. Grazie alla testa motorizzata la telecamera può coprire una visuale di 360 gradi in orizzontale e di 96 gradi in verticale. Presente anche la visione notturna grazie all’illuminatore a infrarossi che permette di avere immagini chiare anche quando c’è pochissima luce.

Come tutte le telecamera di sicurezza smart, anche la Xiaomi Mi 360° Camera avverte l’utente appena rileva qualche movimento sospetto (con l’aiuto dell’intelligenza artificiale per non inviare falsi allarmi). Le notifiche arrivano push sullo smartphone. Con l’audio bidirezionale, invece, è possibile parlare in diretta con tutti gli occupanti della casa, proprio come se fosse una telefonata. I video possono essere salvati in locale sia su una scheda microSD (fino a 64GB) sia collegando la videocamera a un sistema di archiviazione NAS.

La configurazione è molto semplice: per prima cosa bisogna scaricare l’app Mi Home sullo smartphone, accendere la videocamera e collegarla al proprio account sull’applicazione. In meno di 5 minuti la configurazione sarà completata e si potrà iniziare a utilizzare la telecamera Xiaomi anche da remoto.

Xiaomi Mi 360° Camera 1080p in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta speciale da non farsi sfuggire: la telecamera di sicurezza Xiaomi Mi 360° Camera con risoluzione 1080p è in offerta su Amazon a un prezzo di 31,99€, il 20% in meno rispetto a quello di listino. Per la videocamera di Xiaomi si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce e di uno dei più bassi di tutto il web. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso ci sono le due classiche settimane di tempo, in modo da testarne le reali capacità.

