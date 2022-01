Xiaomi, la videocamera di sicurezza lowcost in super sconto al minimo storico

Le videocamere di sicurezza sono uno degli ultimi dispositivi per la smart home che sta entrando nelle abitazioni degli italiani. Hanno impiegato un po’ di tempo per farsi apprezzare, ma oggi sono tra i prodotti più richiesti. E non è nemmeno necessario spendere una cifra elevatissima per acquistare un prodotto di buon livello, facile da installare e che assicuri riprese di ottima qualità. Oggi, ad esempio, troviamo su Amazon in offerta la videocamera di sicurezza per l’interno Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K a un prezzo di 39,99€, con uno sconto di ben il 20%. Per il dispositivo smart si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce.

La telecamera IP Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K è un ottimo dispositivo, facile da installare e che garantisce delle riprese in alta risoluzione. Come abbiamo imparato in questi anni con i tanti dispositivi Xiaomi arrivati in Italia, anche questa telecamera ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e si fa apprezzare per l’affidabilità dei componenti utilizzati. Se siete alla ricerca di una telecamera IP per iniziare a proteggere la vostra abitazione anche quando non ci siete, la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K è uno dei migliori prodotti che potete trovare oggi in offerta su Amazon.

Videocamera di sicurezza Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K: le caratteristiche tecniche

Il prezzo tutto sommato abbordabile non ci deve far pensare che ci troviamo di fronte a una telecamera di bassa qualità, anzi tutt’altro. E la scheda tecnica della Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K ce lo dimostra.

Partiamo dalla caratteristica più importante: la risoluzione delle immagini. L’obiettivo presente sulla videocamera di sicurezza Xiaomi, oltre ad avere un’ampia apertura f/1.44 che permette di catturare più luce, garantisce una risoluzione 2K fino a 2304 × 1296 pixel. Presente anche la visione notturna grazie ai LED infrarossi che assicurano immagini nitide anche nelle condizioni più difficili.

Altra funzionalità offerta dalla telecamera di sicurezza è l’audio bidirezionale: in ogni momento sarà possibile parlare tramite il dispositivo con le persone presenti in casa, oppure ascoltare cosa stanno facendo i propri anomali domestici. La videocamera Xiaomi è dotata di un motore pan tilt zoom a doppio asse che assicura un angolo di visualizzazione orizzontale di 360 gradi e verticale di 118 gradi.

Come tutte le telecamere di sicurezza smart può essere gestita da remoto tramite l’applicazione. Ma non solo, è possibile anche cambiare i parametri della privacy o controllare in diretta cosa sta succedendo a casa. Nel caso in cui viene rilevato qualche movimento anomalo, la telecamera ci avverte immediatamente tramite delle notifiche push sullo smartphone. Le riprese possono essere salvate sul cloud e criptate per avere una maggiore sicurezza. Il montaggio e la configurazione sono molto semplici: in meno di cinque minuti la videocamera è già in funzionamento.

Telecamera di sicurezza Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K in offerta: prezzo e sconto

Un’offerta da non sfarsi sfuggire: non sempre sono disponibili dispositivi con una qualità così elevata a un prezzo davvero conveniente. Oggi la videocamera Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K è disponibile su Telegram a 39,99€, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Oltre a essere il minimo storico su Amazon, si tratta anche di uno dei migliori prezzi del web.

Per chi è alla ricerca di un qualcosa di più, è disponibile sempre in offerta anche la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, a un prezzo leggermente più alto: 48,90€.

