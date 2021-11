Xiaomi, il purificatore smart è in super offerta da oggi

Tutti conoscono Xiaomi per gli smartphone e per i wearable (activity tracker e smartwatch), ma non in molti sanno che l’azienda cinese oramai produce qualsiasi tipo di dispositivo tech e non. Oltre alla linea d’abbigliamento, Xiaomi realizza anche dispositivi per la smart home: lampade intelligenti, sistemi di videosorveglianza, ma anche purificatori d’aria. E come sempre lo fa con la qualità che contraddistingue i suoi prodotti, e con prezzi ben al di sotto della concorrenza.

Tra i prodotti in offerta durante il Black Friday c’è anche lo Xiaomi Mi Air Purifier 3C, un purificatore smart che può essere controllato dallo smartphone e compatibile con gli assistenti vocali. I purificatori d’aria sono diventati oggetti di cui non si può far a meno e molte aziende hanno lanciato i loro prodotti. Questo modello è indicato per le abitazioni di medie dimensioni e promette di rimuove le particelle e i batteri che inquinano l’aria di casa. Il purificatore è in offerta su Amazon a un prezzo di 89,99€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino.

Come funziona lo Xiaomi Mi Air Purifier 3C

I purificatori d’aria sono pensati per eliminare batteri, virus, polline, gas nocivi e particelle inquinanti dall’aria che respiriamo. Negli ultimi anni, soprattutto a seguito della pandemia, si sono sempre più diffusi all’interno delle abitazioni. Lo Xiaomi Mi Air Purifier 3C è pensato appositamente per le piccole abitazioni, potendo coprire al massimo in un’ora una superficie di poco più di 100 metri quadrati. Il dispositivo smart utilizza un filtro HEPA in grado di eliminare tutte le particelle inquinanti fino a 0,3 micron (efficacia del 99,97%). Inoltre, i sensori sono in grado di capire la qualità dell’aria e adattano la velocità di purificazione in base ai dati ottenuti.

Il display digitale presente sulla parte anteriore permette di capire immediatamente se l’aria è più o meno pulita. Sul display è presente anche un anello luminoso che cambia colore in base alla quantità di particelle inquinanti (varia da rosso, inquinamento elevato, a verde, aria fresca e pulita). Disponibile anche la modalità notte per diminuire il rumore del purificatore mentre si sta riposando.

Lo Xiaomi Mi Air Purifier 3C ha anche delle funzionalità smart. Può essere gestito da remoto tramite l’applicazione Xiaomi Home (dove sono presenti tutti i dati raccolti dal purificatore sulla qualità dell’aria in tempo reale) oppure con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.

Xiaomi Mi Air Purifier 3C in offerta al Black Friday 2021: quanto costa

Un’occasione da non sfarsi sfuggire: lo Xiaomi Mi Air Purifier 3C è in offerta su Amazon per il Black Friday 2021 a un prezzo di 89,99€, il 40% in meno rispetto al prezzo di listino. Difficile trovare sul mercato altri purificatori con le stesse caratteristiche a un prezzo così vantaggioso. Ed è anche il più venduto del momento nella sua categoria di prodotto. Come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di restituzione è prolungato fino al 31 gennaio 2022.

