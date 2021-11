Xiaomi Mi Band 5 in offerta per il Black Friday a un prezzo piccolissimo

Siete alla ricerca di una smart band economica, ma che allo stesso tempo sia in grado di tenere traccia di tutte le vostre attività quotidiane? Da oggi 18 novembre è in offerta la Xiaomi Mi Band 5, uno dei wearable più venduti. Si tratta della versione lanciata lo scorso anno, ma che è ancora valida e svolge egregiamente il suo lavoro. Su Amazon è disponibile a 19,99€, il minimo storico sul sito di e-commerce.

Come tutti gli activity tracker, anche lo Xiaomi Mi Band 5 tiene traccia di tutte le proprie attività quotidiane: dai passi effettuati, passando per la distanza percorsa fino alle calorie bruciate. La smart band, però, integra anche funzionalità più avanzate dedicate appositamente all’attività agonistica come corsa, ciclismo, camminata e nuoto (è anche impermeabile). Senza tener conto del monitoraggio 24 ore su 24 della frequenza cardiaca. A meno di 20 euro è difficile trovare una smart band migliore.

Le caratteristiche della Xiaomi Mi Band 5

La Xiaomi Mi Band 5 ha tutte le funzionalità che cercate in una smart band: tiene traccia dei parametri vitali e dell’attività fisica, è supportata da un’applicazione completa e ha uno schermo a colori che si legge anche sotto la luce del sole.

Partiamo proprio dal display: è grande 1,1" e sul quadrante mostra tutti i dati principali: passi effettuati, frequenza cardiaca, batteria e orario. Inoltre, l’activity tracker mette a disposizione più di 50 quadranti che possono essere impostati direttamente dall’app dello smartphone.

Il monitoraggio dell’attività fisica è molto accurato: passi, distanza percorsa, calorie bruciate sono solamente alcuni dei dati che vengono tracciati in tempo reale. Per quanto riguarda i parametri vitali c’è il monitoraggio h24 della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno (con i dati che possono essere analizzati sull’app) e anche il tracciamento del ciclo mestruale.

La smart band si sincronizza anche con lo smartphone e mostra sullo schermo gli avvisi di chiamata e i messaggi. La batteria è come sempre uno dei punti forti dell’activity tracker cinese e anche questa svolta non si smentisce: l’autonomia è fino a 14 giorni.

Xiaomi Mi Band 5: prezzo e sconto Black Friday 2021

Manca ancora una settimana al Black Friday vero e proprio, ma su Amazon sono già presenti le prime offerte. E lo Xiaomi Mi Band 5 è proprio una di queste. La smart band è in promozione a 19,99€, il 27% in meno rispetto al prezzo precedente. Se si prende in considerazione il prezzo di lancio, lo sconto supera abbondantemente il 50%. Come abbiamo detto, si tratta della versione dello scorso anno, ma è ancora una delle migliori che si trova sul mercato. Se siete alla ricerca di un regalo lowcost per un amico o un familiare, la Xiaomi Mi Band 5 è quella che fa per voi.

Xiaomi Mi Band 5

Per restare aggiornato in tempo reale su tutte le offerte del Black Friday, clicca qui e iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram.