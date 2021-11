La lampada Xiaomi per il monitor è l'affare del Black Friday 2021

Ci sono prodotti che non si ritengono essenziali, fino a quando non li si prova. Ci sono prodotti che non si comprano mai, finché non sono a prezzo scontato. In entrambi i casi queste definizioni calzano a pennello quando parliamo di Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar, una “lampada da monitor" dall’utilità ben superiore a quanto si potrebbe pensare.

Per lampada da monitor intendiamo una lampada ingegnerizzata proprio per essere posizionata sul monitor, esattamente nella posizione in cui di solito montiamo una webcam. Cosa avranno di particolare queste lampade? Il fatto che riescono ad illuminare la tastiera e l’area di lavoro sulla scrivania, ma senza creare riflessi fastidiosi sul monitor. E senza neanche occupare spazio sulla scrivania, come invece fanno le normali lampade da tavolo. In più, se è ben fatta come la Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar, una lampada da monitor può aggiungere quel pizzico di luce in più che ci aiuta durante le videochiamate serali, evitando che la webcam riprenda un volto completamente nero e uno sfondo illuminato.

Xiaomi Monitor Light Bar: come è fatta

La Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar è una lampada a forma di tubo, dalle dimensioni compatte: 45×2,3×2,3 centimetri. Questo tubo, che contiene al suo interno i led per l’illuminazione e una lente che concentra la luce verso la scrivania (e non verso il monitor), si connette meccanicamente al supporto che poi andrà agganciato al monitor.

C’è poi un cavetto USB da 1,2 metri, per l’alimentazione e un piccolo telecomando senza fili (funziona a batteria) a forma di tronco di cono che ci permette di regolare l’intensità della luce emessa e il colore della luce stessa: da bianco caldo a bianco freddo.

E’ possibile anche ruotare leggermente il cilindro della lampada, per orientare a piacimento la luce e questo può aiutare a illuminare almeno un po’ il volto durante le videochiamate, ottenendo così un’immagine parecchio migliore.

Xiaomi Monitor Light Bar: l’offerta Black Friday

Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar ha un prezzo di listino di 49,98 euro, che potrebbero sembrare molti ma sono meno della metà del prezzo della sua concorrente diretta: la BenQ ScreenBar Plus Monitor Light, che costa ben 129 euro.

Al momento, tra l’altro, è in promozione per il Black Friday e costa ancora meno: 37,99 euro (-11,99 euro, -24%). E’ il momento di provarla: c’è tempo fino al 31 gennaio 2022 per restituirla in caso non faccia per noi.

Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar