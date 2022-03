Xiaomi, il monitor lowcost in offerta al minimo storico: il prezzo è ottimo

In ufficio o a casa, avere uno schermo grande e di buona qualità è molto importante. Solitamente si sottovaluta l’importanza di un buon monitor per lavorare: oltre a rendere più semplice la gestione di 4-5 programmi aperti contemporaneamente, permette anche di proteggere gli occhi, cosa sempre più importante negli ultimi anni, soprattutto per coloro che passano davanti al PC tutta la giornata lavorativa. Trovare un monitor che abbia tutte queste caratteristiche e che costi anche relativamente poco non è semplice, ma oggi è il nostro giorno fortunato. Infatti, su Amazon è in offerta al minimo storico lo schermo Xiaomi Mi Desktop Monitor 27" a un prezzo di 179,99€, ben il 22% in meno rispetto a quello di listino. Per il monitor si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce.

Come abbiamo imparato bene in questi anni, Xiaomi non è soltanto smartphone o smart TV, ma è tanto altro. Tra i dispositivi lanciati in Italia troviamo appunto anche i monitor per PC e anche in questo caso la filosofia è sempre la stessa: prodotti di qualità a prezzi competitivi. Lo Xiaomi Mi Desktop Monitor 27" ha una risoluzione a 1080p con colori vivaci e limpidi. La protezione dalla luce blu lo rende il monitor ideale per coloro che passano tante ore al PC per lavoro. Insomma, se siete alla ricerca di un nuovo monitor lowcost per lo smart working o per l’ufficio, questo di Xiaomi fa sicuramente al caso vostro: difficilmente troverete qualcosa di meglio a questo prezzo.

Xiaomi Mi Desktop Monitor 27": la scheda tecnica

Un monitor da utilizzare per il lavoro o per casa deve avere poche e semplici caratteristiche: un pannello di grandi dimensioni (almeno 24 pollici), una risoluzione alta e dei buoni colori. Il resto (ad esempio una frequenza di aggiornamento a 114/160Hz) sono tutte caratteristiche accessorie che possono interessare solo delle nicchie di consumatori.

E queste caratteristiche le troviamo nello Xiaomi Mi Desktop Monitor 27", che, come si può intuire dal nome, ha un display IPS da 27" con risoluzione FullHD. La qualità delle immagini è molto elevata, così come i colori. Il monitor è dotato anche di una modalità con la luce blu ridotta, in modo da non affaticare gli occhi degli utenti anche dopo un utilizzo intenso. Grazie al pannello IPS, l’angolo di visualizzazione arriva fino a 178 gradi, rendendo il monitor utilizzabile in qualsiasi contesto.

Passando al design, lo Xiaomi Mi Desktop Monitor 27" ha cornici laterali molto sottili, quindi non occupa tantissimo spazio. È anche estremamente sottile: solo 7,5mm. Lo si può collegare al PC sia tramite la porta HDMI sia tramite la VGA. Presente anche il jack audio per collegare le cuffie.

Xiaomi Mi Desktop Monitor 27" in offerta: prezzo e sconto

Minimo storico per lo schermo Xiaomi Mi Desktop Monitor 27". Oggi troviamo il monitor lowcost in offerta a un prezzo di 179,99€, con uno sconto del 22%. Acquistandolo adesso si risparmiano 50 euro. Tra i monitor di queste dimensioni e con queste caratteristiche è una delle migliori promozioni che possiamo trovare. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochi giorni (per i clienti Amazon Prime anche meno di 24 ore). C’è tutto il tempo per testarlo a fondo: per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

Xiaomi Mi Desktop Monitor 27 pollici