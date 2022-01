Xiaomi, lo smart TV lowcost in offerta con uno sconto mai visto prima

Gli smart TV sono uno dei prodotti più ricercati, richiesti e desiderati degli ultimi anni. Oramai siamo dipendenti dai programmi televisivi (serie tv, film, documentari, sport) e abbiamo un televisore in praticamente ogni stanza di casa, dal salotto fino in camera. Se stavate cercando un nuovo smart TV lowcost con dimensioni contenute, oggi 10 gennaio c’è in offerta su Amazon lo Xiaomi Mi LED TV 4A da 32” a un prezzo di 219,99€, il 40% in meno rispetto al prezzo consigliato. Non è il minimo storico, ma ci si avvicina molto.

Lo Xiaomi Mi LED TV 4A è il televisore perfetto da mettere in camera, oppure in cucina: lo schermo da 32” non occupa molto spazio, anche grazie alle cornici molto sottili. Lo smart TV ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori disponibili sul mercato in questa fascia di prezzo. Come tutti i dispositivi Xiaomi ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e si contraddistingue per l’affidabilità e la qualità dei componenti. A bordo del televisore troviamo il sistema Android TV che permette di avere accesso a un numero praticamente infinito di applicazioni, tra cui tutte quelle più importanti per vedere le proprie serie TV preferite. L’offerta è molto interessante, e per questo motivo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Smart TV Xiaomi Mi LED TV 4A: le caratteristiche tecniche

Non ha certo la scheda tecnica di uno smart TV che costa 200-300€ in più, ma lo Xiaomi Mi LED TV 4A ha tutte le carte in regola per diventare il vostro televisore ideale da mettere in camera o in cucina, grazie alle dimensioni piuttosto contenute. Vediamo in dettaglio la scheda tecnica dello Xiaomi Mi LED TV 4A.

Come abbiamo già detto, lo schermo ha una diagonale da 32” e una risoluzione in alta definizione (non è 4K UltraHD). Xiaomi ha lavorato molto anche sul comparto audio per offrire il miglior suono possibile e un’esperienza coinvolgente: c’è il supporto alla doppia decodifica Dolby + DTS e sono presenti due altoparlanti stereo da 5W.

Uno degli aspetti più interessanti è la presenza di Android TV, il sistema operativo di Google pensato per i televisori intelligenti. La piattaforma di Mountain View permette di installare tantissime applicazioni, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, DAZN, Twitch e YouTube. Inoltre, lo Xiaomi Mi LED TV 4A integra anche Google Chromecast per proiettare sullo schermo del televisore le immagini dello smartphone e del computer. E come tutti gli Android TV è possibile cambiare canale usando Google Assistant e la propria voce.

Smart TV Xiaomi Mi LED TV 4A in offerta: prezzo e sconto

Un super prezzo per lo smart TV economico Xiaomi Mi LED TV 4A: oggi lo troviamo in offerta su Amazon a 219,99€, il 40% in meno rispetto al prezzo consigliato. Il risparmio in termini monetari è di poco inferiore ai 150€, sicuramente una bella cifra. Tra gli smart TV nella fascia di prezzo sotto i 250€ è sicuramente uno dei migliori: un’offerta da non farsi sfuggire.

Xiaomi Mi LED TV 4A