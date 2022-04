Xiaomi Mi LED TV 4S 43”, il prezzo dello smart TV è crollato: super sconto

Su Amazon arriva un nuovo modello di smart TV Xiaomi e lo fa subito in un modo molto aggressivo, con un prezzo al minimo storico e con uno sconto che permette di risparmiare quasi 180€. Stiamo parlando del televisore Xiaomi Mi LED TV 4S con schermo da 43" con risoluzione 4K UHD. Oggi lo troviamo in super offerta a un prezzo di 300€, con uno sconto di ben il 37%. Per uno smart TV di queste dimensioni e con queste caratteristiche si tratta di un super prezzo e di una delle migliori promozioni disponibili oggi sul sito di e-commerce.

Lo smart TV Mi LED TV 4S 43" ha tutte le funzionalità che si richiedono a questa tipologia di televisore. Uno schermo che assicura la massima risoluzione, un buon comparto audio e una parte multimediale facile da utilizzare e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Sul televisore, infatti, è presente il sistema operativo Android TV, uno dei migliori e dei più supportati, con centinaia di app tra cui scegliere. Inoltre, come tutti gli Android TV è presente sia l’app di Google Assistant sia il Google Chromecast che permette di tramettere sul televisore i contenuti presenti sullo smartphone o sul PC. L’offerta è molto allettante e potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Xiaomi Mi LED TV 4S da 43": le caratteristiche e le funzionalità

Xiaomi da oramai diversi anni è entrata anche nel mondo dei televisori e lo ha fatto con la sua classica filosofia che prevede prezzi bassi e dispositivi di qualità. E questo smart TV non tradisce la filosofia dell’azienda cinese.

Lo Xiaomi Mi LED TV 4S 43", come si può intuire dal nome, ha uno schermo da 43 pollici con una risoluzione 4K UHD che permette di vedere tutti i propri contenuti preferiti alla massima qualità possibile. C’è anche il supporto all’HDR per colori ancora più realistici. Per la parte audio c’è un doppio altoparlante da 8W e il supporto alla doppia decodifica Dolby + DTS, per un suono ancora più immersivo.

Lo smart TV si basa sul sistema operativo Android TV e si possono installare decine di app grazie allo spazio di archiviazione interno. C’è il massimo supporto a tutte le varie piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney + e YouTube. Inoltre, come tutti gli Android TV è presente anche Google Assistant, che oltre a essere utilizzato per comandare lo smart TV può essere sfruttato anche per gestire la smart home. Inoltre, lo Xiaomi Mi LED TV 4S 43" ha anche Google Chromecast integrato per proiettare sullo schermo del TV immagini e foto presenti sullo smartphone o sul PC.

Il televisore può essere sia appoggiato su un mobile installando gli appositi piedini, oppure montato direttamente a parete.

Xiaomi Mi LED TV 4S 43" in offerta: prezzo e sconto

Lo smart TV Xiaomi Mi LED TV 4S 43" oggi lo troviamo in offerta al minimo storico a un prezzo di 300€, con uno sconto del 37%. Per un televisore smart da 43" si tratta di un super prezzo e se stavate aspettando la giusta offerta per acquistarne uno nuovo, allora è arrivata. Lo smart TV Xiaomi viene spedito direttamente da Amazon, quindi beneficia della consegna Prime e arriva a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso si hanno a disposizione 30 giorni.

Xiaomi Mi LED TV 4S 43 pollici