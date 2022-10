Xiaomi, l'aspirapolvere smart da non lasciarsi scappare: offerta top su Amazon

Il successo avuto negli ultimi anni dalle aspirapolveri smart è tutt’altro che difficile da capire. Questi piccoli elettrodomestici, spesso e volentieri "guidati" dall’intelligenza artificiale, sanno muoversi in completa autonomia all’interno di qualunque appartamento, facendo così risparmiare tempo e fatica.

Dispositivi come lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, poi, non solo spazzano il pavimento e aspirano la sporcizia raccolta, ma sono dotati anche di un piccolo serbatoio per acqua e detergente che permette anche di lavare ampie superfici. Un perfetto aiutante domestico, insomma, disponibile su Amazon a uno dei prezzi più bassi degli ultimi mesi: una promozione da non farsi scappare per nessun motivo.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di un sistema di tracciamento e mappatura laser, lo Xiaomi Mi Robot P è progettato per ottimizzare ogni movimento e ridurre al minimo il consumo della batterie. Il sistema LDS, in particolare, traccia gli ambienti in tempo reale, così da creare una mappa sempre aggiornata con ostali e impedimenti vari. Dall’app, poi, sarà possibile stabilire un "piano di lavoro", impostando manualmente l’ordine di pulizia delle varie stanze.

Il sistema di pulizia garantisce poi la pulizia profonda delle superifici in base al livello di sporco. Le tre modalità di pulizia (aspirazione e lavaggio, solo aspirazione e solo lavaggio) consentono infatti di sfruttare di volta in volta la funzionalità che più riteniamo utile. La modalità aspirazione e lavaggio, ad esempio, sfrutta il serbatoio a doppio utilizzo sia per l’acqua sia per raccogliere polvere e sporcizia; la modalità lavaggio, grazie al serbatoio da oltre mezzo litro e al rilascio graduale dell’acqua, permette di lavare superfici molto ampie.

La batteria da 3.200 mAh garantisce un’autonomia di ben 110 minuti: un tempo più che sufficiente a pulire appartamenti di grandi dimensioni con un’unica carica. Installando l’app e sincronizzando l’aspirapolvere smart con lo smartphone sarà poi possibile controllare il piccolo elettrodomestico anche con Alexa e altri assistenti vocali. Basteranno così brevi comandi vocali per avviare i programmi di pulizia o programmarli a distanza anche quando non si è in casa.

Aspirapolvere smart Xiaomi, offerta imperdibile: sconto e prezzo Amazon

L’aspirapolvere e lavapavimenti smart del produttore cinese, insomma, è tra i prodotti più validi e versatili del settore. E grazie allo sconto top garantito da Amazon, oggi è anche tra i più convenienti. Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P costa 249,99 euro, con uno sconto sul prezzo di listino del 29%. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore cinese è considerevole: comprando l’aspirapolvere smart oggi si risparmiano ben 100 euro.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, aspirapolvere e lavapavimenti smart, con tre modalità di pulizia e controllabile dall’app