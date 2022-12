Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro in offerta: a questo prezzo è un affare

In questo 2022 tra le tante novità portate da Xiaomi sul mercato c’è anche la nuova lineup di robot aspirapolvere. L’azienda cinese è diventata ben presto un punto di riferimento anche in questo settore grazie a dispositivi funzionali, con ottime caratteristiche e soprattutto con un prezzo alla portata di tutti. Prezzo che diventa eccezionale quando li troviamo in super offerta, come capita oggi con lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, il modello top di gamma con funzionalità avanzate. Il robot aspirapolvere è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 36% e si risparmiano più di 150€ sul prezzo di listino. Un’occasione da non farsi scappare per un robot veramente efficiente.

Oltre ad avere sensori di ultima generazione che mappano efficacemente tutta l’abitazione, lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro ha anche un sistema di pulizia molto potente e che può essere gestito facilmente tramite l’app dello smartphone. Inoltre, è un classico robot 2 in 1: oltre ad aspirare la polvere ha anche un serbatoio per l’acqua con il quale lavare il pavimento. Insomma, un robot completo che oggi troviamo a un prezzo eccezionale. Non fatevi sfuggire questa opportunità.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro: caratteristiche e funzionalità

Con lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro l’azienda cinese fa un deciso salto in avanti rispetto al modello precedente. Nuovi sensori e un design completamente rinnovato permettono al robot aspirapolvere di pulire ancora meglio il pavimento dell’abitazione.

Una delle novità più interessanti riguarda la tecnologia per il lavaggio del pavimento. Grazie a un sistema che arriva fino a 10.000 vibrazioni al minuto, il robot riesce a pulire in modo ancora più efficace e a rimuovere facilmente anche le macchie più resistenti. Il panno in microfibra garantisce una penetrazione uniforme dell’acqua e un’asciugatura rapida del pavimento. Per quanto riguarda la parte di aspirazione, il robot offre 4 diversi livelli di potenza che si adattano ai diversi tipi di sporco.

Completamente nuovo il sistema di navigazione laser LDS che permette una mappatura precisa e rapida di tutta l’abitazione. Supporta anche la mappatura multipiano e tramite l’applicazione è possibile scegliere la modalità di pulizia, scegliendo l’intensità, la potenza, quali stanze pulire e quali, invece, tenere a "riposo". Si possono anche creare diverse routine in base alle proprie necessità.

L’autonomia della batteria permette di pulire un’abitazione di circa 150 metri quadrati con una singola ricarica. Una volta scarico, il robot torna autonomamente verso la stazione di ricarica e poi ricomincia con la pulizia. Il robot supporta gli aggiornamenti OTA e viene costantemente migliorato da Xiaomi.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il robot aspirapolvere di ultima generazione di Xiaomi. Oggi lo troviamo a un prezzo di 289€, con uno sconto di ben il 36%. Si risparmiano 160€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il sistema messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. La spedizione e la vendita sono gestiti direttamente dal sito di e-commerce. Per fare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

