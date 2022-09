Xiaomi il robot aspirapolvere Ultra è in super sconto

La pulizia della casa è una delle incombenze più faticose da portare a termine ma per fortuna la tecnologia ci offre un consistente aiuto grazie ai robot aspirapolvere e lavapavimenti che possiamo lasciare a lavorare in casa mentre noi siamo fuori casa al lavoro, o persino al bar con gli amici.

Tra questi dispositivi, il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra ha almeno tre di marce in più: una grande potenza di aspirazione, una batteria molto capiente e la possibilità di integrare acquistandola a parte, una stazione di svuotamento automatica. Peraltro, ha anche un prezzo conveniente grazie all’offerta Amazon in corso.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra: caratteristiche tecniche

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è un dispositivo top di gamma e dunque propone una serie di soluzioni tecniche che su altri modelli non troviamo.

Il sistema di riconoscimento degli ostacoli e mappatura della casa è particolarmente preciso, grazie al sensore ToF 3D (la stessa tecnologia adottata sugli smartphone per il riconoscimento facciale) e alla tecnologia LDS (Laser Direct Structuring). La potenza dell’aspirazione è di 4.000 Pa e grazie alla vaschetta da 550 ml è in grado di stivare una notevole quantità di polvere e sporco.

La capacità del serbatoio dell’acqua per lavare, dopo l’aspirazione o anche senza una precedente aspirazione, è di 200 ml ed è possibile usare sia acqua semplice che acqua con detergente specifico per robot (quello non schiumoso). E’ anche possibile fare la pulizia a umido (con pochissima acqua) delle superfici delicate, come il parquet.

La batteria con capacità da 5.200 mAh lo rende autonomo dalla ricarica per almeno 180 minuti e permette di pulire circa 240 metri quadrati di superficie (secondo quanto dichiara l’azienda).

Il robot Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra viene completato dall’app Xiaomi Home con cui possiamo gestire il percorso e impostare le zone da evitare.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra: l’offerta Amazon

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra in offerta, proposto da venditore terzo ma con spedizione Amazon, è disponibile in pochi pezzi e nel solo colore nero.

Ha un prezzo di listino di 499,99 euro ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistarlo a 389,90 euro (-22%, – 110,09 euro). Decisamente un ottimo prezzo, per un prodotto "Ultra".

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra – Colore nero