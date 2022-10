Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2S, sconto incredibile: a questo prezzo è da comprare subito

Che le aspirapolveri smart siano diventate, ormai da diverso tempo, uno dei più apprezzati elettrodomestici non è affatto un segreto. Questi piccoli dispositivi permettono di pulire il pavimento di casa senza che sia necessario il minimo impegno da persone in carne e ossa.

Dispositivi come lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S, poi, sono doppiamente di aiuto. Non solo spazzano superfici di grandi dimensioni con una singola carica ma, grazie al serbatoio che può essere caricato con acqua e detergente liquido, sciacqua i pavimenti per una pulizia a 360°. E con l’offerta top di oggi di Amazon, l’aspirapolvere smart del produttore cinese è più conveniente che mai: lo sconto fa risparmiare oltre 100 euro sul prezzo consigliato.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il motore con potenza da 2.200 Pa, capace di aspirare anche la sporcizia più grande e pesante, è "al servizio" di un sistema di navigazione avanzato che garantisce il massimo della pulizia e consumi ridotti. Il sistema di navigazione LDS (sensore laser per il rilevamento della distanza) è infatti in grado di mappare ogni ambiente con grande precisione, mentre il chip quad-core RK3308, allocato con l’algoritmo SLAM sfrutta l’incredibile potenza di calcolo per un posizionamento preciso e una pianificazione dei movimenti ottimizzata.

In questo modo è possibile ottimizzare i consumi energetici, con la batteria da 2.600 mAh in grado di garantire la pulizia di superifici ampie con una singola carica. Un’ottimizzazione ottenuta grazie anche ai veloci spostamenti verso destra e sinistra che, oltre a permettere di rimuovere anche la sporcizia e le macchie più ostinate, fa sì che i consumi di energia siano ridotti al minimo. Il sistema di rilascio dell’acqua a tre livelli completa l’opera: il panno sarà sempre umido e aiuterà lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S a pulire al meglio qualunque superficie.

Grazie all’app per smartphone, poi, sarà possibile controllare l’aspirapolvere robot anche quando non si è in casa. Dall’interfaccia intuitiva si potrà controllare il livello di carica della batteroa, lo stato di avanzamento del ciclo di pulizia e molto altro ancora. Volendo, ad esempio, sarà possibile disegnare sulla mappa delle "zone di esclusione" dove non far passare il piccolo robottino domestico; oppure avviare la pulizia anche quando si è in ufficio.

Xiaomi, offerta top per l’aspirapolvere smart: sconto e prezzo

Capire perché l’aspirapolvere robot di Xiaomi sia tra le promozioni top di oggi su Amazon non è affatto complesso. Il piccolo elettrodomestico è infatti disponibile con uno sconto del 35% del listino: una promozione che fa scendere il prezzo a uno dei livelli più bassi da diverso tempo a questa parte. Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S costa così solamente 196,22 euro, con un risparmio superiore ai 100 euro rispetto al prezzo consigliato. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S, aspirapolvere smart con sistema di lavaggio dei pavimenti