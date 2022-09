Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P: con l’offerta Amazon il prezzo crolla

Tra i tanti dispositivi che ci aiutano con le incombenze quotidiane troviamo sempre più spesso i robot spirapolvere che integrano anche la funzione lavaggio del pavimento. Questi device sono sempre più intelligenti e riescono a mappare la casa, ad evitare gli oggetti e, allo stesso tempo, sono sempre più efficaci nella pulizia. Xiaomi Mi Vacuum-Mop P è uno di questi dispositivi: come tutti i prodotti Xiaomi ha un prezzo ottimo e, in questo momento, è anche in offerta su Amazon.

Vacuum-Mop P: caratteristiche tecniche

Xiaomi Mi Robot Vaccum-Mop P ha una potenza di aspirazione di 2100 Pa e una vaschetta della polvere con una capienza di 500 ml di sporco, quindi molto grande.

I movimenti del robot in casa sono gestiti tramite 12 sensori e dalla tecnologia LDS (Laser Direct Structuring), che permette al robot di evitare di sbattere contro gli ostacoli.

Il lavaggio del pavimento, sia esso liscio o poroso, viene assicurata dalla lucidatura a doppia direzione che "passa e ripassa" il pannetto in alto e in basso. Il liquido di pulizia contenuto nella vaschetta da 200 ml (che può essere solo acqua o acqua e detersivo non schiumoso) viene rilasciato in maniera graduale per due motivi: sia per evitare ogni spreco, sia soprattutto per evitare di bagnare le fughe e pulire in maniera più accurata le superfici, trattenendo lo sporco e l’umidità per evitare di spargerlo con un mop troppo bagnato.

Inoltre grazie all’app Mi Home è possibile sia controllare il livello dell’acqua nel serbatoio, sia disporre l’attività di pulizia anche quando si è fuori casa. Sono integrati, inoltre anche i comandi vocali.

Grazie all’intelligenza artificiale, il robot Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P impara a ripetere la routine di pulizia, così come effettuata in precedenza.

Infine, la batteria ha una capacità di 3.200 mAh che assicura, a detta del produttore, 110 minuti di attività. Il robot non è dotato di stazione di svuotamento.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P: l’offerta Amazon

Il robot Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P ha un prezzo di listino piuttosto conveniente e pari a 349,99 euro oggi scontati sia per la versione bianca sia per la versione nera. Xiaomi Mi Vaccum-Mop P colore bianco costa grazie all’offerta Amazon 261,93 euro (-88,06 euro, -25%).

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P – colore bianco

La versione nera del Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P costa in offerta su Amazon 268,17euro (81,82 euro-, -23%).

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P – colore nero