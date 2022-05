Xiaomi, il robot aspirapolvere al miglior prezzo di sempre: offerta incredibile

Tra i tanti prodotti Xiaomi che troviamo in Italia ci sono i robot aspirapolvere. Questi dispositivi sono diventati oramai una presenza fissa nelle abitazioni di tanti italiani e italiane, e il motivo è molto semplice: semplificano la vita di tutti i giorni. Infatti, lavorando tutto il giorno fuori, il tempo da dedicare alle pulizie è sempre meno e quindi bisogna farsi aiutare dalla tecnologia. I robot aspirapolvere sono diventati oramai sempre più intelligenti: non solo raccolgono lo sporco, ma lavano anche il pavimento. E grazie ai tanti sensori presenti all’interno sono in grado di mappare alla perfezione l’abitazione e possono essere controllati anche da remoto.

Tutte queste funzionalità le ritroviamo anche nello Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, robot aspirapolvere top di gamma che oggi troviamo in offerta su Amazon al miglior prezzo di sempre e al miglior prezzo web. Grazie allo sconto del 29% si risparmiano ben 100€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Si tratta di una delle offerte top che troviamo oggi disponibili su Amazon. Un dispositivo che sicuramente vi renderà la vita molto più semplice. Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere, difficilmente ne troverete uno con un rapporto qualità-prezzo migliore di questo.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P: scheda tecnica e funzionalità

Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P è il dispositivo perfetto per coloro che vogliono pavimenti puliti senza fare nessuno sforzo, se non quello di accendere il robot e attivarlo. Come la maggior parte degli aspirapolveri smart presenti sul mercato, anche questo modello dell’azienda cinese offre una doppia funzionalità: aspira la polvere e lava il pavimento grazie al serbatoio interno da 550ml.

Il robot offre 3 modalità di pulizia: aspirazione + lavaggio, solo aspirazione o solo lavaggio. Per tutte le varie modalità di pulizia è possibile impostare la potenza (aspirazione massima di 2100Pa) in base alla quantità di sporco da raccogliere. Anche per quanto riguarda il lavaggio del pavimento troviamo 3 diversi livelli di rilascio dell’acqua che viene distribuita uniformemente su tutta la superficie da pulire. Il merito è anche della navigazione laser LDS in grado di mappare in tempo reale l’abitazione e di scegliere il percorso migliore per pulire. Grazie ai sensori, il robot evita i mobili e gli ostacoli presenti in casa, senza andare a sbattere contro le pareti.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Essendo un robot smart può essere gestito completamente da remoto tramite l’applicazione. Si può controllare in tempo reale la mappatura della casa, scegliere quali zone e stanza pulire, impostare l’orario di inizio della mappatura e suddividere l’abitazione. Si può dare anche un nome a ogni stanza per facilitare il lavoro. Inoltre, il robot Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P è compatibile anche con gli assistenti vocali e basta un semplice comando con la propria voce per farlo partire. La batteria ha una durata di circa 150 minuti, ma dipende dalla grandezza dell’abitazione e dalla potenza impostata.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P in offerta: prezzo e sconto

Oggi su Amazon troviamo lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P in offerta a un prezzo di 249,99€, con uno sconto di ben il 29% rispetto a quello di listino. Per il robot aspirapolvere si tratta del minimo storico e acquistandolo adesso si risparmiano 100€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 50€ al mese. Il dispositivo Xiaomi è già disponibile e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore (per i clienti Amazon Prime).

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P