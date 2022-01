Xiaomi, il robot aspirapolvere smart in super offerta a un prezzo incredibile

Uno dei nuovi prodotti smart che sta invadendo le case degli italiani è sicuramente il robot aspirapolvere smart che si può controllare da remoto con lo smartphone o con i comandi vocali grazie agli assistenti come Alexa e Google Assistant. Oramai sono tante le aziende che hanno realizzato un loro modello, e non poteva di certo mancare Xiaomi. Uno dei modelli di punta è lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, aspirapolvere top che oggi troviamo in offerta su Amazon a un prezzo speciale: 299,90€, il 25% in meno rispetto al prezzo di lancio di 399,90€. E c’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero grazie al servizio offerto gratuitamente da Amazon.

Il robot di Xiaomi non è una semplice aspirapolvere, integra anche un serbatoio per l’acqua per lavare i pavimenti. È in tutto e per tutto un aspirapolvere 2 in 1, in grado di lucidare e lavare i pavimenti di casa. Questa non è l’unica funzione premium del robot: a bordo ci sono sensori avanzati in grado di mappare accuratamente l’abitazione e di evitare gli ostacoli senza andare a sbattere contro mobili o pareti. Potente anche l’aspirazione che assicura una pulizia profonda. L’offerta termina tra pochi giorni: se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere a un buon prezzo, oggi è l’occasione giusta.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P: le caratteristiche tecniche

Tre modalità di pulizia, potenza di aspirazione molto forte, lava i pavimenti grazie al serbatoio integrato, mappatura intelligente delle stanze di casa, controllo da remoto tramite l’applicazione dello smartphone. Tutto quello che si può chiedere a un aspirapolvere smart nel 2022 è presente nello Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P. Il robot intelligente ha una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare a dispositivi che costano molto di più. Vediamo nel dettaglio cosa ci offre l’aspirapolvere di Xiaomi.

Partiamo dalla potenza di aspirazione: l’aspirapolvere arriva fino a un massimo di 2100Pa, gli stessi valori presenti nei robot top di gamma. Le modalità di pulizia sono 3: solo aspirazione, solo lavaggio oppure lavaggio + aspirazione. In base alle proprie esigenze si può scegliere la modalità migliore. Per il lavaggio del pavimento è presente un serbatoio interno che può contenere un massimo di 550ml di acqua. Mentre aspira e pulisce, il robot lucida anche il pavimento per renderlo ancora più pulito.

Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P monta anche i sensori più avanzati per la navigazione laser e per la mappatura delle stanze. Il robot è in grado di capire dove sono gli ostacoli e di evitarli velocemente in modo da non rovinare mobili o pareti. Il tutto è possibile grazie al potente processore e alla GPU che permettono prestazioni elevate.

Essendo un robot aspirapolvere e lavapavimenti smart non poteva mancare il controllo da remoto tramite lo smartphone. Con l’applicazione è possibile controllare la mappatura dell’abitazione, denominare le varie stanze e scegliere anche quali pulire e su quali aumentare la potenza di aspirazione. Supporta anche il controllo vocale.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il robot aspirapolvere Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di 299,90€, molto vicino al minimo storico. Rispetto al prezzo di lancio lo sconto è del 25%: acquistandola oggi si risparmiano 100€. E c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 59,98€ a tasso zero. L’offerta termina tra pochi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittare della promozione. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon.

