Xiaomi, il router per navigare alla massima velocità è in offerta a metà prezzo

Molto spesso parliamo di offerte che riguardano smart TV, smartphone e dispositivi per la smart home, ma ci dimentichiamo il dispositivo più importanti di tutti, senza il quale sarebbe impossibile utilizzarli. Stiamo parlando del router, device fondamentale per poter connettersi a Internet e far funzionare tutti i nostri dispositivi intelligenti. Molto spesso non ce ne rendiamo conto, ma avere un router che assicura una rete stabile e veloce fa tutta la differenza del mondo.

Se state cercando un nuovo router per la vostra casa, oggi è il vostro giorno fortunato: su Amazon è in offerta lo Xiaomi Mi Router 4A Gigabit Edition a un prezzo di 12,26€, ben il 56% in meno rispetto a quello di listino. Si tratta di un router di ottima qualità e che garantisce una velocità massima fino a 1200Mbps. Come tutti i dispositivi Xiaomi, anche questo router si caratterizza per un rapporto qualità-prezzo molto elevato: ha tutte le caratteristiche per essere uno dei migliori nella sua categoria.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte di Amazon, ti consigliamo di iscriverti al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Router Xiaomi Mi Router 4A: le caratteristiche

Bisogna essere chiari su un fatto: il router Xiaomi Mi Router 4A non sostituisce il modem che ci viene dato dall’internet provider, ma si collega a esso. Una volta collegato, è il router a prendere il “possesso” della linea domestica e bisognerà fare riferimento a lui per qualsiasi cosa. Adesso passiamo alla parte più tecnica e vediamo le caratteristiche del dispositivo.

Il router è dual band e la velocità massima che può raggiungere (1200Mbps) è la somma tra gli 867 Mbps a 5 GHz e 300 Mbps a 2.4GHz. La banda a 2,4 GHz trasmette su distanze maggiori, per una migliore copertura e prestazioni più elevate; la banda a 5 GHz utilizza la tecnologia 802.11ac per ridurre le interferenze e potenziare le velocità di connessione, per un’esperienza più fluida di visione di video in HD e videogiochi online. Per poter gestire una velocità di connessione così elevata (che ricordiamo raggiunge solamente in condizioni ideali) è necessario anche un processore potente e infatti sullo Xiaomi Mi Router 4A troviamo un processore dual-core.

La copertura del segnale, invece, è garantita dalle quattro antenne che sono state progettate appositamente per coprire la distanza maggiore. Dove non arrivano le antenne, arriva l’intelligenza artificiale che corregge gli errori e migliora il segnale. È possibile collegare al router fino a un massimo di 128 dispositivi, ma aumentando il numero diminuisce la velocità e l’efficienza.

Il router può essere anche gestito da remoto tramite l’applicazione Xiaomi dedicata alla smart home. Infine, per proteggere i più piccoli è possibile impostare un parental control.

Router Xiaomi Mi Router 4° in offerta: prezzo e sconto

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire e da prendere al volo: il router Xiaomi Mi Router 4A è disponibile su Amazon a un prezzo di 12,26€, il 56% in meno rispetto a quello consigliato. Il prodotto viene spedito da Amazon e il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

Xiaomi Mi Router 4A