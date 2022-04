Xiaomi, il router e l’extender Wi-Fi in offerta e costano pochissimo

I prodotti della smart home stanno prendendo sempre più piede all’interno delle nostre abitazioni. Oramai tutti hanno almeno una telecamera smart, oppure un robot aspirapolvere o una semplice lampadina intelligente. Tutti questi dispositivi, però, hanno bisogno di alcuni strumenti che permettono di gestirli al meglio. Stiamo parlando di un router Wi-Fi in grado di supportare tanti dispositivi e una velocità elevata e di un extender Wi-Fi che faccia arrivare il segnale anche nelle stanze più lontane dal modem. Dispositivi di cui solitamente non ci si interessa molto, ma che in realtà sono molto importanti. E nella maggior parte dei casi basta investire una piccolissima cifra per avere dei prodotti top di gamma.

Come nel caso dell’extender Wi-Fi e del router di Xiaomi, che oggi troviamo in super offerta su Amazon a un prezzo davvero piccolissimo. Il Mi Wi-Fi Range Extender Pro (con velocità massima fino a 300Mbps) è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 10,99€, con uno sconto del 27%. Il router Mi Router 4A AC1200 (con velocità massima che può superare 1 Gbps), invece, è in offerta a un prezzo di 19,99€, con uno sconto del 29%. Praticamente spendendo poco più di 30€ si acquistano due dispositivi fondamentali per navigare ad alta velocità, avere un segnale buono in tutta l’abitazione e fondamentali per la smart home.

Router ed extender Wi-Fi Xiaomi: a cosa servono, come funzionano e quanto costano

Se abbiamo un abbonamento internet oramai è fondamentale avere un buon router e se l’abitazione è grande anche un extender Wi-Fi che permetta al segnale di coprire tutte le stanze. E i due dispositivi Xiaomi disponibili in offerta oggi servono proprio a questo.

Partiamo dal router. Lo Xiaomi Mi Router 4A AC1200 è un dispositivo che si collega al modem fornito dall’internet provider e permette all’utente di navigare alla massima velocità e di amplificare il segnale grazie alle quattro antenne presente nella parte posteriore. Questo router di Xiaomi raggiunge una velocità massima di 1167Mbps, sommando gli 867 Mbps nella banda 5 Ghz e i 300Mbps della banda 2.4 Ghz. Ricordiamo che la banda a 2,4 GHz trasmette su distanze maggiori, per una migliore copertura e prestazioni migliori attraverso le pareti; mentre la banda a 5 GHz utilizza la tecnologia 802.11ac per ridurre le interferenze migliorando l’esperienza di visione dei video e dei videogiochi online. Logicamente per raggiungere queste velocità, deve essere da almeno 1 Gbps la linea internet di casa.

L’extender Mi Wi-Fi Range Extender Pro, invece, è molto utile se abbiamo un’abitazione mediamente grande, con tante pareti e stanze. Infatti, più ci si allontana dal router e minore è la qualità e la potenza del segnale internet. Con questo dispositivo Xiaomi si riesce a navigare e a far funzionare al meglio anche i dispositivi smart presenti a 40-50 metri dal modem. Il funzionamento è molto facile e può essere configurato direttamente dall’app Xiaomi.

Come detto, entrambi i dispositivi li troviamo in offerta su Amazon a un prezzo davvero piccolissimo. Per l’extender bisogna spendere solo 10,99€ (27% di sconto, acquistandone 4 unità si ottiene anche uno sconto extra del 5%), mentre il router è in offerta a 19,99€, con uno sconto del 29%.

Xiaomi Mi WiFi extender

Xiaomi Mi Router 4A AC1200

Xiaomi, telecamera e robot aspirapolvere in super offerta

Il router e l’extender servono per far funzionare al meglio i dispositivi smart presenti in casa. E oggi su Amazon troviamo altri due prodotti Xiaomi in grandissima offerta: la telecamera di sicurezza Mi 360 Home 2K Pro e il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S.

La telecamera di sicurezza è disponibile in offerta a un prezzo di 39,99€, con uno sconto del 33%. Si tratta di una videocamera che garantisce immagini in altissima risoluzione (2K) e si può controllare da remoto tramite l’app. Il robot aspirapolvere, invece, è una delle migliori offerte ancora attive su Amazon. È uscito sul mercato da poco meno di un mese, e lo troviamo già in offerta con uno sconto del 33% che ci fa risparmiare 100€ sul prezzo di listino. Grazie al prezzo di 199,99€ è il robot più venduto su Amazon.

Mi 360 Home 2K

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S