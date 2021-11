Xiaomi, la friggitrice smart è l'offerta top di Amazon: minimo storico

Sono il fenomeno culinario del momento. L’accessorio a cui tutti gli appassionati di cucina non possono fare a meno. Stiamo parlando delle friggitrici ad aria, piccoli elettrodomestici che permettono di friggere patatine, alette di pollo, anelli di totano (e tutto quello che si buole friggere) riducendo notevolmente la quantità di olio necessaria ed eliminando l’annoso problema del cattivo odore causato dalle fritture.

E, come accade anche per tutti gli altri elettrodomestici, esistono ovviamente anche versioni “smart" delle friggitrici ad aria, controllabili da app con il proprio smartphone. Ne è un esempio la Xiaomi Mi Smart Air Fryer, friggitrice ad aria con capienza da 3,5 litri, piccolo display OLED e la possibilità di essere programmata anche a distanza grazie all’app sviluppata dal produttore cinese. Una friggitrice ad aria che oggi è tra le offerte top di Amazon, con uno sconto decisamente interessante sul prezzo di listino.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer, caratteristiche e funzionalità

Piccola e compatta, la friggitrice connessa Xiaomi Mi Smart Air Fryer è dotata di un comodo cestello con rivestimento antiaderente e una graglia (entrambe lavabili in lavastoviglie) per creare un “doppio fondo" e cuocere contemporaneamente più pietanze. Il piccolo display OLED presente sul fronte permette di impostare tempi e temperature di cottura, oltre a controllare il tempo rimanente e altre informazioni sulla friggitrice ad aria.

La caratteristica più interessante di questo piccolo elettrodomestico è però un’altra: la sua versatilità. Non si tratta solo di una friggitrice ad aria: la Mi Smart Air Fryer permette di scongelare gli alimenti surgelati, fare lo yogurt, di essiccare la frutta e di cuocere gli alimenti con la modalità che si preferisce (forno a microonde o “normale" forno elettrico). Merito della possibilità di scegliere in un range di temperatura decisamente ampio (tra 40 e 200 gradi centigradi) e programmare cotture molto lunghe (fino a 24 ore).

L’app sviluppata da Xiaomi, poi, mette a disposizione oltre 100 ricette “già pronte" tra le quali scegliere per preparare al meglio le proprie pietanze. Volete fare gli anelli di cipolla fritti? Nessun problema: scegliete la ricetta dall’app e la friggitrice imposterà in autonomia temperatura e durata. Volete essiccare la frutta? Inseritela nel cestello, scegliete la tipologia dalla app e lasciate che la Mi Smart Air Fryer faccia tutto da sola.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer in offerta al minimo storico su Amazon: sconto e prezzo

In queste ultime ore della settimana del Black Friday di Amazon, la friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer tocca il suo minimo storico. Lo sconto del 20% permette di risparmiare poco più di 20 euro sul prezzo di listino: pagherete appena 79,90 euro per una delle migliori friggitrici ad aria smart oggi disponibili in commercio.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer da 3,5 litri e controllo da app