Xiaomi Mi Smart Air Fryer: su Amazon il prezzo è per tutti

Le friggitrici ad aria hanno rivoluzionato le cucine degli italiani: in tantissimi hanno messo da parte padelle e olio e anche il forno. Il successo di questi elettrodomestici deriva sia dal risparmio di grassi che dalla velocità di esecuzione di una ricetta. Inoltre sebbene sia usato pochissimo olio i fritti risultano croccanti fuori e morbidi dentro.

Sul mercato troviamo moltissime friggitrici ad aria ma la Xiaomi Mi Smart Air Fryer si distingue per essere anche totalmente smart: la possiamo collegare all’app Xiaomi Mi Home o gestire tramite gli assistenti vocali. In più, può essere connessa via Bluetooth o WiFi ai dispositivi mobili come smartphone o tablet. Se qualcuno si sta chiedendo quanto possa costare un elettrodomestico del genere, deve sapere che il suo prezzo di listino è molto conveniente e oggi è persino scontato grazie all’offerta in corso su Amazon.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer – Friggitrice ad aria da 3,5 litri – Potenza 1700W

Xiaomi Mi Smart Air Fryer: com’è fatta

La friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer ha dimensioni molto compatte ed è abbastanza leggera: misura 33,5×24,5×30,4 centimetri, pesa 3,9 chili. Ma per quanto è piccola è altrettanto potente: 1.700W che riscaldano velocemente il cestello da 3,5 litri, perfetto per cuocere cibi per 4 persone.

Grazie all’elevata potenza elettrica, le temperature che la friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer raggiunge, passano con facilità dai 40 gradi ai 200 gradi centigradi, mentre la maggior parte delle friggitrici può gestire temperature tra gli 80 e i 190 gradi centigradi.

La temperatura più bassa, di 40 gradi centigradi, serve a essiccare carne, frutta e verdura, o per fare lo yogurt grazie al fatto che può essere tenuta accesa per 24 ore consecutive. A 45 gradi, si scongela il pane senza tostarlo.

Il display posto sulla parte anteriore è un touchscreen OLED dal quale è possibile selezionare una dell 8 modalità di cottura preimpostate, o scegliere manualmente tempi e temperature selezionabili con la ghiera frontale.

La routine quotidiana della cottura dei cibi è semplificata ulteriormente dall’integrazione degli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, attraverso cui è ad esempio possibile avviare la cottura con la voce, anche da remoto.

Lo si può fare, sempre da remoto, anche tramite l’app che, con un sistema di notifiche sullo smartphone, indica anche il termine della cottura dei cibi precedentemente caricati nel cestello.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer: l’offerta Amazon

La friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer, come la maggior parte dei dispositivi smart di Xiaomi, ha un prezzo di listino molto aggressivo, costa 119,99 euro. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile pagarla ancor meno: 90,99 euro (-24%, -29 euro).

