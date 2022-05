Xiaomi, la friggitrice ad aria costa pochissimo: offerta irripetibile

Che le friggitrici ad aria siano diventate le nuove inseparabili compagne di tutti coloro che puntano a una cucina più salutare non è affatto un segreto. Grazie a questi piccoli elettrodomestici è infatti possibile ottenere cibi croccanti e dorati come se fossero stati appena fritti, ma con un utilizzo di olio decisamente ridotto.

E, visto il successo, non c’è da stupirsi che questi dispositivi siano diventati anche “intelligenti". La Xioami Mi Smart Air Fryer è tra le prime friggitrici ad aria a essere dotata di funzionalità smart: basterà sincronizzarla con lo smartphone per avviare la cottura anche a distanza con un semplice tap sul display del telefonino o con un comando vocale. Non solo: la friggitrice del produttore cinese può essere utilizzata anche per altre tipologie di cotture e promette di diventare ben presto un insostituibile aiuto cuoco.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer: caratteristiche e funzionalità

Piccola e compatta, la Xioami Mi Smart Air Fryer è caratterizzata dal design ricercato e linee pulite tipiche dei prodotti del marchio cinese. Il cestello da 3,5 litri di capienza, più che sufficiente per preparare cene per una famiglia, può essere facilmente estratto dall’elettrodomestico e lavato senza grossi problemi. Anche in lavastoviglie. Il rivestimento antiaderente in PTFE a doppio strato antiusura assicura poi che i cibi non si attacchino alla superficie, anche se la quantità di olio utilizzata è minima.

Il piccolo display OLED presente nella parte frontale della friggitrice è utilissimo sia per controllare le funzionalità della friggitrice, sia per verificare quanto tempo manca alla fine del programma scelto o la temperatura raggiunta dal dispositivo. Per mettere in pausa e controllare a che punto sia la cottura, poi, sarà sufficiente estrarre il cestello: la friggitrice bloccherà automaticamente il timer, per riprendere una volta che il cestello sarà reinserito all’interno.

Basta scorrere l’elenco delle funzionalità, però, per accorgersi che la friggitrice ad aria del produttore cinese può essere utilizzata anche per altre tipologie di cotture. Sarà sufficiente regolare la temperatura e il timer, ad esempio, per usare il piccolo elettrodomestico per scongelare carne e altri cibi surgelati. O, ancora, per essiccare frutta e avviare processi di fermentazione per preparare yogurt. Insomma, un aiutante tuttofare che vi permetterà di dare sfogo alla vostra voglia di cucinare.

A differenza di moltissime altre friggitrici ad aria disponibili oggi sul mercato, la Xiaomi Mi Smart Air Fryer da 3,5 litri di capienza può essere sincronizzata con lo smartphone e controllata a distanza anche con semplici comandi vocali. La friggitrice è infatti compatibile con Assistente Google e sarà sufficiente “parlarle" per attivarla o disattivarla. Accedendo all’app, invece, sarà possibile scegliere una delle oltre 100 “ricette pronte" per preparare le pietanze senza preoccuparsi di sbagliare tempi o modalità di cottura.

Friggitrice ad aria Xiaomi in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Grazie allo sconto del 33% sul prezzo di listino, la friggitrice ad aria di Xiaomi finisce di diritto tra le offerte top di Amazon. Una promozione da non perdere, dal momento che il prezzo del piccolo elettrodomestico scende al di sotto dei 100 euro. La Xiaomi Mi Smart Air Fryer costa 79,90, livello più basso toccato da diversi mesi a questa parte.

Xiaomi MI Smart Air Frier, friggitrice ad aria smart da 3,5 litri controllabile da smartphone