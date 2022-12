Xiaomi, la friggitrice smart costa pochissimo: sconto mai visto prima

Le friggitrici ad aria calda hanno rapidamente preso posto sulle cucine di milioni di famiglie italiane. E capire il perché non è affatto difficile: permettono di preparare piatti in maniera veloce e senza troppi problemi.

La friggitrice senza olio di Xiaomi, tra le migliori offerte oggi su Amazon, permette non solo di cuocere o grigliare: grazie alle molteplici funzionalità (controllabili anche da smartphone grazie all’app dedicata) potrete preparare piatti di ogni tipo. Anche pietanze fermentate o essiccate, grazie ai programmi di cottura fino a 24 ore di durata. Un piccolo robot da cucina che vi permetterà di dare libero sfogo alle vostre fantasie culinarie.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer, friggitrice ad aria da 3,5 litri

Xiaomi Mi Smart Air Fryer scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Piccola e compatta, la Xioami Mi Smart Air Fryer è l’ideale per preparare pietanze per la famiglia in poco tempo e con il minimo sforzo. Le molteplici modalità di cottura permettono di cucinare piatti di ogni genere: funziona come forno a microonde, come friggitrice senza olio e grigliatrice, come essiccatrice (impostando il programma di cottura a 60°) o come yogurtiera (impostando il programma di cottura a 40°).

Sincronizzando la friggitrice con la rete Wi-Fi di casa sarà poi possibile controllarne le funzionalità direttamente da smartphone (o con semplici comandi vocali). Grazie all’ampio ricettario, preparare il pranzo o la cena non sarà mai stato così semplice: basterà sceglierne una dall’elenco, inserire gli ingredienti nel cestello e avviare la cottura anche da remoto. In alternativa, sarà possibile controllarne le funzionalità dal piccolo display OLED touchscreen, intuitivo e facile da utilizzare.

Una volta terminata la cottura, nessun problema. Le parti rimovibili possono infatti essere lavate in lavastoviglie senza paura che si rovinino. Il rivestimento antiaderente in PTFE a doppio strato antiusura permette di sgrassarlo e lavarlo in lavastoviglie senza preoccupazioni di sorta.

Friggitrice smart Xiaomi in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Lo sconto top di oggi su Amazon fa scendere il prezzo della friggitrice smart Xiaomi Mi Smart Air Fryer al punto più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza. Il prezzo è ribassato del 38% e la friggitrice costa solamente 79,99 euro, con un risparmio di 40 euro.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer, friggitrice ad aria da 3,5 litri